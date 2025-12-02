경주시정소식지 '아름다운 경주이야기', 2025년 겨울호 발행

경북 경주시는 시정소식지 '아름다운 경주이야기' 2025년 겨울호(제166호)를 발행했다고 2일 밝혔다.

경주시 시정소식지는 2003년 첫 발간 이후 지난 22년 동안 주요 시정 소식과 문화·관광 정보를 시민에게 전달하며 소통 창구 역할을 해왔다.

경주시 시정소식지 겨울호 표지. 경주시 제공

시는 지난해 '경주시 시정소식지 발행에 관한 조례'를 제정해 2025년부터 분기별 편집위원회를 운영하며 소식지의 품질을 한층 강화했다.

이번 겨울호는 2025년을 마무리하며 지난 11월 1일 성공적으로 폐막한 '2025 APEC KOREA'의 주요 장면과 의미를 돌아보고, 국제회의 도시로서 경주의 위상을 집중 조명했다.

또 젊은 층이 많이 찾는 황오동 뉴트로 거리, 신라 금관 특별전이 열리고 있는 국립경주박물관 등 다채로운 지역 소식도 실었다.

아울러 새해 일출 명소인 문무대왕릉과 개관을 앞둔 문무대왕 해양역사관 정보를 수록해, 2026년 새해를 맞아 경주를 찾는 관광객들이 둘러볼 만한 장소도 소개했다.

'아름다운 경주이야기'는 분기별로 연 4회 발행하며, 경주역과 주요 관광안내소, 읍·면·동 행정복지센터 등에 비치한다.

경주시청 홈페이지에서 전자책(e-book) 형태로도 열람할 수 있다.

구독을 원하는 시민은 경주시청 뉴미디어팀이나 시청 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

