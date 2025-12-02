국민 소통 ‘범정부 플랫폼’ 만든다

이재명정부가 ‘정부 혁신’ 드라이브를 본격화한다. 소통24를 확대 개편한 범정부 플랫폼을 통해 대국민 소통과 참여를 강화하고, 공공 부문 인공지능(AI)을 도입·활용해 행정 혁신에 나선다.

행정안전부는 관계 부처 합동으로 마련한 ‘국민주권정부 정부 혁신 추진 전략’을 2일 국무회의에 보고하고 발표했다.

이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정부 혁신 전략안은 국민 주도 참여·소통 거버넌스, 포용과 균형의 기본사회, 성과로 신뢰받는 일 잘하는 정부 구현, 공공 부문 AI 대전환이라는 4대 전략 아래 12대 과제로 구성됐다. 우선 기존 온라인 플랫폼인 소통24와 혁신24를 연말까지 통합해 소통24를 AI 기능이 탑재된 범정부 참여 플랫폼으로 만든다. 헌법상 기본권인 청원 관련 플랫폼인 청원24는 별도로 운영한다.

또 환경영향평가 등 국민 접근성이 낮았던 정보를 적극 공개해 국민 알권리를 보장한다. 행정 전반엔 AI를 도입해 AI 활용이 일상화되는 업무 환경을 구축하고 국민들이 공공서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 만든다. 이를 위한 공공 AI 윤리 가이드라인을 마련하고 2030년까지 행정·공공 기관 내 AI 전문가 2만명을 육성한다. 아울러 특별 성과 포상금 제도를 신설해 재난이나 민원 대응 관련 성과를 낸 공무원에 대한 포상을 강화한다.

행안부는 이를 위해 관계 부처와 지방정부가 참여하는 정부혁신추진협의회를 꾸리고 전문가가 함께하는 정부혁신전략위원회도 운영할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 “국민과의 소통을 최우선 가치로 삼고 AI 대전환 시대에 걸맞은 국민주권정부를 실현해 국민이 행복한 대한민국을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.

