[사설] 쿠팡, 책임 방기 도 넘어… 엄중 책임 묻고 재발 막아야

(서울=뉴스1) 오대일 기자 = 국내 최대 이커머스 업체 쿠팡에서 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 역대 최대 규모인 3370만 개의 고객 계정 정보 유출 사고가 발생했다. 이번 유출에는 이름·전화번호·배송지 등 기본적인 신상정보가 포함된 것으로 알려져 소비자들 사이에서 2차 피해 우려도 확산하고 있다. 사진은 1일 서울 송파구에 위치한 쿠팡 본사 모습. 2025.12.1/뉴스1

3370만명의 개인정보가 빠져나간 쿠팡 사태가 갈수록 태산이다. 개인정보뿐 아니라 아파트의 공동 현관비밀번호와 수년 전 탈퇴한 고객정보까지 털렸다고 한다. 유출정보를 언론에 공개하겠다는 협박 메일도 등장해 보이스피싱·스미싱 등 2차·3차 피해도 우려된다. 회원을 탈퇴하거나 집단소송에 참여하는 소비자들도 늘어나면서 ‘쿠팡 포비아’가 갈수록 퍼지고 있다. 국민의 분노가 커질 수밖에 없다.



쿠팡은 외형 성장에만 집착하다 기본적인 내부보안조차 소홀히 하며 화를 키웠다는 비판을 피하기 어렵다. 퇴사한 중국인 직원이 폐기되지 않은 인증키로 5개월 가까이 개인정보를 몰래 빼냈는데도 회사 측은 고객이 직접 연락하기 전까지 전혀 몰랐다고 한다. 인증키는 가장 엄격하게 관리해야 하는 정보인데도 보안의 기본조차 지켜지지 않은 것이다. 쿠팡은 5년간 고위공무원을 44명이나 영입, 정·관계 로비에 열을 올리면서도 보안 투자에는 극히 인색했다고 한다. 이외에도 택배·물류노동자들의 장시간·야간근무, 산재와 과로사, 일용직 퇴직금 미지급, 각종 불공정행위 등으로 논란이 끊이지 않았다. 꼼수영업을 일삼다 문제가 터지면 정·관계 로비로 문제를 덮어왔던 게 아닌지 의심스럽다.



그런데도 쿠팡 창업자이자 실질적 오너인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장은 아직도 입을 꾹 다물고 있다. 그는 미국 국적인 데다 2021년 한국법인 이사회의장과 등기이사직에서 물러났다. 쿠팡 한국대표는 “한국법인에서 벌어진 일”이라며 김 의장 방어에 급급해한다. 이 와중에 김 의장은 지난해 11월 쿠팡 주식을 처분, 약 5000억원을 현금화해 국민 부아를 돋운다. 오죽하면 이재명 대통령이 “참으로 놀랍다”며 과징금 강화와 징벌적 손해배상제까지 언급했을까. 쿠팡은 후속 피해가 발생하지 않도록 단단한 대비책을 마련하고 피해 보상에 만전을 기해야 한다. 김 의장도 뒤에 숨지 말고 전면에 나서 사태수습에 나서야 할 것이다.



정부도 부실 관리·감독 책임을 면하기 어렵다. 올해 들어서만 4월 SK텔레콤(2700만건), 9월 롯데카드(300만건)까지 포함해 이미 6300만건 이상의 개인정보가 유출됐다. 개인의 생활정보와 금융정보가 거의 다 털린 것인데 ‘데이터 국가 재난’이라 해도 과언이 아니다. 비상한 경각심이 필요한 때다. 이제라도 민관이 머리를 맞대고 전반적인 개인정보관리·보안실태를 전면 점검하고 근본적인 재발 방지대책을 마련해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지