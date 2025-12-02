“별 생각없이 집어먹던 건데”…치매 막아주는 ‘이 음식’

땅콩이 노화 속도를 늦추는 식품으로 새롭게 주목받고 있다. 노년층이 껍질째 구운 무염 땅콩을 꾸준히 먹을 경우 뇌 혈류와 기억력이 개선된다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.

최근 네덜란드 마스트리히트대학교 연구팀은 60~75세 건강한 노인 31명을 대상으로 매일 무염·껍질째 구운 땅콩 60g을 섭취하게 하는 무작위 대조 교차시험을 진행한 결과를 공개했다.

MRI와 인지 검사 결과 땅콩을 섭취하자 전체 뇌 혈류는 3.6%, 전두엽·측두엽 등 주요 인지 영역에서는 최대 6.6% 증가했다. 언어 기억력은 5.8% 향상된 것으로 나타났다. 뇌 혈류 감소는 인지 저하·치매 등 신경 퇴행성 질환과 연관이 있다. 수축기 혈압이 평균 5mmHg 감소한 점도 고령층의 심혈관 건강에 의미 있는 변화라는 분석이다.

교신저자인 피터 J. 요리스 부교수는 “땅콩의 접근성과 영양가를 고려하면 식단을 통한 뇌 건강 관리 가능성을 보여주는 결과”라고 설명했다. 다만 연구진은 참가자 수가 적고 건강한 노년층만 포함된 만큼 일반화에는 한계가 있다고 밝혔다.

땅콩은 현대 영양학뿐 아니라 전통 의학에서도 ‘윤폐·화위(潤肺·和胃)’ 식품으로 분류돼 왔다. 이는 폐를 촉촉하게 해 마른기침을 완화하고 소화를 돕는다는 뜻이다. 수유 중인 여성에게는 모유 분비를 촉진하는 효과도 있다.

섭취 방식에 따라 효과는 크게 달라진다. 속껍질의 루테올린 성분은 뇌 신경 보호 효과가 뛰어나 껍질째 섭취할 때 효능이 더 높아진다. 스페인 연구팀에 따르면 껍질째 구운 땅콩을 먹은 그룹만 세포 노화 지표가 개선됐다. 반면 가공식품인 땅콩버터를 섭취한 그룹에서는 변화가 거의 없었다. 항산화 성분이 가공 과정에서 소실되기 때문이다.

전문가들은 ▲무염 ▲껍질째 먹기 ▲가공 최소화 원칙을 권하며 하루 권장량은 약 한 줌(28g)이면 충분하다고 조언한다. 단, 땅콩은 아플라톡신(곰팡이 독소) 발생 위험이 있어 습기와 열을 차단해 보관해야 하며, 알레르기가 있는 사람은 섭취를 피해야 한다.

