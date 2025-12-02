[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 3일 (수요일) 고백 성공률 폭발… 연애운 최상 띠

96년생 반복되는 업무도 역할분담이 된다. 84년생 일이 술술 풀려간다. 72년생 상대에게 자신을 인식시켜라. 60년생 부부간에 잦은 의견대립이 생긴다. 48년생 뜬소문에 귀 기울지 말자. 36년생 집안에 우환이 생기고 근심이 있다. 96년생 반복되는 업무도 역할분담이 된다. 84년생 일이 술술 풀려간다. 72년생 상대에게 자신을 인식시켜라. 60년생 부부간에 잦은 의견대립이 생긴다. 48년생 뜬소문에 귀 기울지 말자. 36년생 집안에 우환이 생기고 근심이 있다.

97년생 곧이어 좋은 기회가 도래한다. 85년생 마음이 혼란하니 일이 뜻대로 되지 않는다. 73년생 음식점 식품점 유흥업은 광고에 성과가 있다. 61년생 부부간에 괜한 의심이 나타난다. 49년생 충동적인 구매는 자제하자. 37년생 용기 잃지말고 어깨를 펴길 바란다.

98년생 소리나지 않게 잠행하면 재앙을 피한다. 85년생 참고 기다리는 것이 좋다. 74년생 방심하면 낭패 당하기 쉬운 운세다. 62년생 도덕지수를 높이도록 하자. 50년생 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다. 38년생 돌출행동을 삼가하자.

99년생 작은 노력으로 큰 소득을 얻는다. 87년생 근심거리가 많으니 몸이 아프다. 75년생 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라. 63년생 적극적인 대화로 진행하는 것이 좋다. 51년생 자신도 모르게 마음가는 일이 생긴다. 39년생 오래 전 일을 다시 나타난다.

00년생 앉은자리가 불편하지만 버텨 보라. 88년생 친구로 인해 행운이 가득. 76년생 친구간에 대립하는 일이 생긴다. 64년생 오락실 복권업 영화관은 광고에 성과가 있다. 52년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자. 40년생 일을 늦추면 책임추궁 당하기 쉽다. 28년생 좋아하는 이성에게 솔직하게 표현하라.

01년생 매매, 보증 등 거래 삼갈 것. 89년생 친인척에게 도움을 받아 문제가 해결된다. 77년생 주변에 적극적으로 홍보해 보라. 65년생 광고나 선전에 효과있는 운이다. 53년생 손재하기 쉬운 운이다. 41년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 좋다. 29년생 결론을 도출할 때이니 행동을 취하라.

02년생 좋은 친구 만나 즐거운 시간 보낼 운. 90년생 새로운 일에 이득 있다. 78년생 실력을 인정받는 기회가 생긴다. 66년생 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다. 54년생 부정적인 생각으로 일을 하지 말자. 42년생 금전적인 손실이 많아진다. 30년생 늘 해오던 일도 막상 중요하게 처리하라.

03년생 밀고 나갈 것이 아니라 상대의 입장에 서보라. 91년생 가정에 행운이 많이 쌓인다. 79년생 노력에 비해 대가가 적다. 67년생 안주하려는 타성 때문에 기회가 적다. 55년생 주변을 잘 살펴라 도움이 온다. 43년생 내부적인 문제에 신경을 써라. 31년생 새로운 일을 시작하지 마라.

04년생 급하게 서둘지 않아야 함. 92년생 즐거운 하루가 된다. 80년생 원하는 것에 대한 환상을 버리라. 68년생 흐트러진 마음은 바로잡자. 56년생 앞으로 나간다고 다 좋은것 아니다. 44년생 가벼운 언쟁은 가볍게 끝내자. 32년생 지금은 현실에 충실한 모습을 보일 때이다.

05년생 사 금융은 쳐다보지도 말 것. 93년생 가족의 의견을 존중하고 참고하라. 81년생 전문분야에 실력이 우선되어야 한다. 69년생 인간관계가 순탄치 않다. 57년생 편하게 생각하는 것이 좋겠다. 45년생 친지나 친구 때문에 손재수가 있다. 33년생 지금의 위치를 고수하는 것이 바람직하다.

06년생 운기가 안 좋으니 자중하라. 94년생 자신감을 가지고 일을 추진하라. 82년생 장소와 분위기를 무시하지 말자. 70년생 자기 스스로 미래를 설계하자. 58년생 꾸준히 하는 것이 얼마나 힘드는가. 46년생 물 흐름의 방향으로 진출하자 . 34년생 다급한 마음을 버리고 느긋한 마음을 갖자.

95년생 친한 친구로부터 연락이 있다. 83년생 텅 빈 사람이 있으니 잘 구분하라. 71년생 귀인에 뜻에따라 미래를 설계하자. 59년생 득보다 실이 많으니 조심하자. 47년생 호전되는 시기에 접어들었다. 35년생 부탁한 일에 믿다가는 놓칠 수 있다.

