‘미완성 유물’이 전시장에 나온 이유… 보존 과정이 전시가 되다

박물관에서 전시되는 대부분의 유물은 보존처리가 끝난 뒤에 관람객과 만난다. 이례적으로 보존처리 과정 중에 있는 ‘미완성 유물’인 옥렴(玉簾·옥구슬을 끈으로 꿴 발(簾))이 대중에게 최초 공개됐다.

2일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 열린 특별전 ‘RE:BORN, 시간을 잇는 보존과학’에서 관람객들이 보존처리 중인 옥렴을 보고 있다. 국가유산청 제공

국가유산청 국립고궁박물관은 개관 20주년을 맞아 특별전 ‘RE:BORN, 시간을 잇는 보존과학’을 2일 개최했다. 이번 전시는 박물관에서 평소 숨겨진 공간인 보존과학실을 확장한 콘셉트로 관람객들이 보존과학자가 유물을 다루며 마주하는 고민을 느낄 수 있도록 구성됐다. 관람객은 ‘어디까지가 유물의 본래일까?’, ‘손상도 역사일까?’ 등의 질문을 따라가며 보존처리 과정을 살펴볼 수 있다.

이번 전시에서는 대한제국 시기로 추정되는 옥렴이 최초 공개됐다. 옥렴은 찬바람을 막아주던 일종의 커튼으로 옥구슬을 끈에 꿰어 길상을 뜻하는 ‘희(囍)’자가 그려졌다. 옥렴은 현재 연결 끈이 손상돼 구슬 등이 많이 떨어져 있다. 박물관은 손상된 끈을 기존 재료로 대체할지 아니면 신소재를 사용할지 고민 중이며 연결 끈 구조를 강화하는 방식으로 보존처리하고 있다. 보존처리가 완료되면 내년에 공개된다.

이현주 국립고궁박물관 유물과학과 연구관은 “(보존) 처리가 중간에 공개된 것은 이번이 처음”이라며 “보존과학자들이 어떤 고민과 선택을 하는지 보여준다는 기획의도에 맞춰서 전시한 것”이라고 설명했다.

디지털 복원 단계를 표현한 태조 이성계 어진. 맨 앞에 있는 어진은 한국전쟁 중에 화재로 절반 정도가 소실됐으며 이를 디지털로 복원했다. 윤성연 기자

디지털 복원 사례도 함께 전시됐다. 시간이 오래되면 유물은 사라지거나 훼손되기 마련인데 유물 복원은 이를 전통 장인과 현대 기술이 만나 채워 나가는 셈이다.

국립고궁박물관은 한국전쟁 당시 화재로 반쪽이 소실돼 얼굴 부분이 남아 있지 않았던 태조 이성계 어진(임금의 초상화)을 디지털로 복원했다.

이 연구관은 “총 4가지 레퍼런스를 가지고 태조 이성계 어진을 2013년에 디지털 복원본으로 선보였는데 복원 과정을 공개하는 것은 처음”이라며 “국립고궁박물관에서 소장하는 손상된 태조 어진, 전주 어진박물관에 있는 태조 어진과 1910년대 촬영한 유리원판 사진 두 점을 토대로 복원했다”고 설명했다.

그러면서 “초상화의 기본은 터럭 하나 틀리지 않게 묘사해야 하는 것”인데 “두 얼굴을 OHP 필름으로 겹쳐 보니 정확히 들어맞아 (연구자 입장에서도) 흥미로웠던 프로젝트였다"고 회상했다.

관람객들은 전시를 보면서 선택한 키워드의 결과를 이곳에서 확인할 수 있다. 윤성연 기자

전시장 곳곳에는 관람객 참여형 인터랙티브 콘텐츠도 마련됐다. 관람객이 관심 있는 보존과학 관련 키워드를 선택하면, 그 결과에 따라 가장 적절한 보존처리 방향이 제안되는 방식이다. 보존과학자가 유물을 대할 때 어떤 관점과 질문으로 접근하는지 그 사고방식을 쉽게 경험해볼 수 있다.

정용재 관장은 “이번 전시가 유물 뒤편에서 유산을 되살리기 위해 축적돼 온 시간과 보존과학자의 숨은 노력을 깊이 이해하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

