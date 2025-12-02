성유리, 예능 출연… '방송 복귀 홈쇼핑'은 7개월 만 하차

성유리가 예능에 출연하면서, 홈쇼핑은 7개월만에 하차했다. 성유리 인스타그램 캡처

가수 겸 배우 성유리가 예능에 출연하면서, 방송 복귀의 발판이 되어 준 홈쇼핑은 7개월 만에 하차했다.

지난 1일, 성유리는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “함께 했던 모든 순간들을 기억하겠습니다”라는 글과 함께 동영상을 업로드했다.

공개된 영상에는 GS샵에서 성유리가 진행하던 셀럽 라이프스타일 프로그램 ‘성유리 에디션’의 방송 내용이 담겼다.

앞서, 성유리는 지난 4월 40일부터 ‘성유리 에디션’을 통해 대중 앞에 섰다. 남편 안성현의 법정 구속 이후 처음 진행한 공식 활동이자 방송 활동으로 많은 시청자들의 이목이 집중됐다.

가수 겸 배우 성유리. 성유리 인스타그램 캡처

이에 일부 시청자들의 불편한 시선으로 인해 방송 활동에 있어 잡음이 생기기도 했지만, 성유리는 쇼호스트들과 함께 제품을 소개하며 밝은 모습으로 방송을 진행해왔다.

그러나 이제 GS샵 공식 홈페이지에서 ‘성유리 에디션’은 찾아볼 수 없게 되었다. 현재 GS샵 홈페이지 메인에는 아나운서 출신 백지연이 진행하는 ‘지금 백지연’, 배우 소유진의 ‘소유진쇼’와 스타일리스트 한혜연이 함께하는 ‘한혜연의 스타일나우’ 등이 소개되고 있다.

이에 성유리의 인스타그램 영상은 그간의 홈쇼핑 활동을 마무리하는 짧은 인사를 전하는 것으로 해석된다.

예능 '끝까지 간다'의 MC를 맡게 된 성유리. 유튜브 채널 'tvN D ENT' 영상 캡처

대신 성유리는 tvN 예능 프로그램 ‘끝까지 간다’에 MC로 출연하며 예능 복귀를 알렸다.

지난달 4일 첫 방송 된 ‘끝까지 간다’는 전국 방방곡곡을 돌며 국민 건강을 직접 점검하고 소통하는 리얼 건강 로드 버라이어티로, 성유리와 배우 한상진이 함께 진행을 맡아 호흡을 맞추고 있다.

TV에서 매주 성유리를 볼 수 있게 된 데에 대해 시청자들이 다양한 반응을 보이는 가운데, 연예계에서는 응원의 메시지가 이어지기도 했다.

절친한 친구로 알려진 이효리는 “유리 잘한다. 화이팅!”이라는 댓글을, 방송인 장영란, 배우 박하선, 개그맨 문세윤 등도 “컴백 축하해요”라며 따뜻한 목소리를 전했다.

한편, 성유리의 남편인 프로골퍼 출신 안성현은 지난해 12월 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)·배임수재 혐의로 징역 4년 6개월을 선고받았다. 지난 6월 서울고법 형사13부가 안성현의 보석 청구를 인용해 석방된 상태다.

