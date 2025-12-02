해경, 밀입국 지능화 대비 맞춤형 해상 국경범죄 대책 추진

해양경찰이 해역별 특성이 반영된 국경범죄 대책을 펼친다. 최근 서해와 제주 등지에서 발생한 해상 밀입국 시도에 따른 것으로 민·경·군이 강화된 협력을 통해 해상 국경범죄에 대응한다.

해양경찰청 청사

해양경찰청은 5개 지방청별 해상 국경범죄 양상이 다르게 나타나 해역별로 맞춤형 대책을 마련한다고 2일 밝혔다. 지난 9월 8일 제주도로 몰래 들어온 중국인 6명을 4일간의 추적 끝에 전원 검거했다. 10월 5일에는 태안군 가의도로 소형보트를 타고 밀입국을 시도한 중국인 8명을 해상에서 모두 붙잡았다.

과거 전문 브로커를 통해 어선·화물선에 숨겨 국내로 잠입하던 방식과는 달라졌다. 특히 제주는 소형보트의 성능과 항해장비 발달로 더 이상 밀입국이 불가능한 지역이 아니라고 판단된다. 목적지 도착 전 GPS 전원 차단으로 감시망을 회피하는 등 갈수록 고도화·지능화되는 실정이다.

해경청은 우선적으로 입국 예상 해역에 순찰 강화 및 지역별 대국민 신고망을 확대할 계획이다. 또 관계기관과의 협업, 중국 해경국과의 국제공조로 적극 대응한다. 고민관 해경청 정보외사국장은 “국민들은 관련 범죄나 의심 선박이 발견되면 즉시 가까운 해양경찰서로 신고해주길 바란다”고 말했다.

