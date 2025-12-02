KTL, WTO 사무차장 초청 ‘로봇·AI 시대’ 국제규범·글로벌 협력 세미나’

한국산업기술시험원(KTL)은 서울분원에서 로봇·AI 시대의 국제규범과 글로벌 협력 세미나를 개최하고 세계무역기구(WTO) 사무차장 등 전문가들과 함께 국제규범 대응 및 협력방안 마련에 나섰다고 2일 밝혔다.

최근 전 세계적으로 휴머노이드 로봇 등 인공지능(AI)·로봇 기술이 확산되고 있다. 이에 따라 관련 기술에 대한 국제표준 기반 신뢰성·안전성 확보가 강조되고 있다.

이러한 흐름에 따라 주요국에서는 관련 무역기술장벽(TBT)에 대한 정책·규제 논의가 활발히 이뤄지고 있다.

우리 정부도 ‵신성장동력 발굴·육성으로 첨단 산업국가 도약(국정29)′ 등을 국정과제로 삼고 미래형 첨단산업 육성을 위한 전략 수립 및 기반조성에 나섰다.

주요 내용으로 휴머노이드 양산, 산업용 AI로봇 확산 등을 위한 신성장동력 분야 관련 규제 혁신도 담겼다.

시험인증기관 중 유일한 공공기관인 KTL은 이와 관련해 이번 세미나를 통해 로봇·AI 기술에 대한 국제표준 기반 신뢰성·안전성 확보 및 주요국 TBT 강화 관련 대응에 나섰다.

특히 이번 행사에서는 세계무역기구 장 마리 포감 사무차장이 참석해 눈길을 끌었다.

사무차장은 로봇·AI 시대에 WTO가 추구하는 국제규범·표준·무역 원칙에 대한 기조강연을 진행했다. 이어 국제기구–정부–산업계 간 협력 강화 방안 등도 함께 논의됐다.

이후에는 국내외 전문가가 참여하는 패널 토론이 이어졌다.

패널로는 라우루 로크스 참사관, 백형택 한국로봇산업진흥원 팀장, 권종원 KTL 센터장이 참여했다.

토론에서는 △로봇 테스트필드 사업 △AI 신뢰성 국제 공동 인증체계 △휴머노이드 로봇 규제와 무역 지원 전략 등이 논의됐다.

또 로봇·AI의 신뢰성·안전성·보안·기능안전 등 전 영역을 포괄하는 국제표준 기반 검증체계 구축 방향도 함께 논의됐다.

이를 통해 대한민국이 글로벌 테스트·인증 허브로 도약할 수 있는 전략도 함께 모색됐다.

특히 패널로 참석한 권종원 센터장은 지난 11일 WTO가 개최한 핵심 및 신흥기술(CET) 테마세션에서 좌장으로 참여해 국제 논의를 이끌었던 경험을 기초로 신흥기술·AI·디지털 규제 등에 대한 내용을 상세히 공유했다.

KTL은 기술규제·국제표준·AI 신뢰성 분야 전문성을 기반으로 회원국 간 협력 강화에 기여하고 있으며, 이번 세미나도 이러한 활동의 연장선으로서 WTO와의 협력 폭을 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다.

송태승 KTL 디지털산업본부장은 “로봇과 AI 기술은 이제 국가 경쟁력의 핵심이며, 국제표준 기반의 신뢰성·안전성 확보는 글로벌 시장 진출을 위한 필수 요소”라며 “WTO와의 협력 강화는 이를 실현하는 중요한 발판인 만큼 앞으로도 국제사회와의 연계를 강화해 한국이 로봇·AI 분야 글로벌 테스트·인증 허브로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

KTL은 국가로봇테스트필드 구축사업의 핵심 과제인 ‘실환경 기반 로봇 신뢰성 및 안전성 평가기술 개발’에 참여해 AI 로봇의 신뢰성과 안전성 검증 기술을 연구하고 있다.

이를 통해 산업·물류·생활·상업 등 다양한 실제 환경에서 로봇 서비스를 실증하고 신뢰성 평가 기준을 마련하겠다는 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지