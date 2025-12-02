부산항만공사, 소규모 건설현장에 AI 기반 안전관리시스템 도입

부산항만공사(BPA)가 소규모 건설현장의 안전관리 수준 향상과 현장 중심의 스마트 안전관리 체계 확립을 위해 인공지능(AI) 기반 안전관리시스템을 도입한다.

2일 BPA에 따르면 부산항 북항 건축시설물 유지보수공사 현장에 AI기반 안전관리시스템인 ‘Plan2Do’를 시범 도입했다.

부산항만공사가 소규모 건설현장에 AI 기반 안전관리시스템을 시범 도입한다. 사진은 작업자들이 이미지 기반 위험요인 AI 자동 탐지를 위해 사진을 촬영하고 있는 모습이다. 부산항만공사 제공

BPA는 지난 9월 일산 킨텍스에서 개최된 2025년 한국건설안전박람회에서 건설안전 분야 최신 기술 트렌드를 파악하고, 다양한 안전관리 기술 업체들과 상담을 통해 현장 적용 가능성을 면밀히 검토했다.

이 과정에서 BPA는 현장 이미지 기반 위험요인 자동 탐지, 작업계획서 기반 안전교육자료 자동 생성 및 실시간 기상정보 연계 안전 수칙 제공 등이 가능한 Plan2Do를 시범 도입 시스템으로 최종 선정했다.

2025년 부산항 북항 건축시설물 유지보수공사 현장은 공사금액 50억원 미만의 소규모 현장으로 고소작업 등 위험공종이 포함되나, 관련 법령 상 안전관리자 배치 의무가 없는 현장이다. BPA는 해당 시스템 도입으로 현장의 위험요인을 사전 발굴하고, 실시간 안전관리 체계 구축에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

송상근 BPA 사장은 “소규모 건설현장은 상대적으로 안전관리 인력과 체계가 취약해 스마트 안전관리시스템 도입이 중요한 상황”이라며 “이번 시범 도입을 시작으로 AI 기반 안전관리 체계를 확산해 부산항 내 모든 현장에서 안전 사각지대를 없애고, 중대 재해 제로를 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

