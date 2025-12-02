대구사이버대-대구대, 인문사회융합인재양성사업단 상호교류협약

대구사이버대학교는 최근 본교에서 대구대학교 인문사회융합인재양성(HUSS) 사업단과 상호교류 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

HUSS 사업단은 교육부와 한국연구재단이 선정한 참여사업으로, 인천대·서강대·상지대·부경대와 함께 공동 강의·연구, 학점 교류, 산학 프로그램 등을 운영하고 있다.

이근용(왼쪽) 총장과 권욱동 사업단장이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구사이버대 제공

이번 협약은 다문화 사회의 갈등과 소외 문제를 인문사회적 관점에서 이해하고, 이를 조정·해결할 수 있는 문화중개 융합인재 양성을 목표로 추진했다. 대구사이버대학교는 온라인 기반의 혁신 교육 역량을 바탕으로, 지역과 글로벌 현장을 연계한 실천 중심 교육을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

양 기관은 협약을 통해 △교과목 개발·교과 제작에 대한 공동 수행 △교과목 교차 수강·학점 교류 지원 △상호 연계 교과목 개발·운영 협력 △공동 관심 분야 발굴, 정보·자료 상호 활용 △학술회의·학술세미나 개최 협력 및 학술 교류 강화 △포용사회적 가치 확산·지역사회와의 정책 연구 개발 협력 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

이근용 대구사이버대학교 총장은 “학생들이 지역과 세계를 잇는 문화적·사회적 역량을 두루 갖출 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "이번 협력이 모든 참여 대학과 기관 간의 시너지를 극대화해 지속 가능한 사회적 가치 창출에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

권욱동 대구대 인문사회융합인재양성사업단장은 “대구사이버대는 온라인 교육의 강점을 기반으로 지역사회와 세계를 잇는 실천적 역량을 지닌 인재를 길러내고 있다”며 “인문사회 융합 교육을 통해 포용적 미래 사회에 기여할 문화중개 인재 양성은 우리 사회가 반드시 나아가야 할 방향”이라고 강조했다.

한편, 대구사이버대학교는 내년 1월 8일까지 2026학년도 1학기 신·편입생을 모집한다. 모집 학과는 놀이치료학과, 미술치료학과, 언어치료학과, 행동치료학과, 심리운동학과, 재활상담학과, 상담심리학과, 임상심리학과, 사회복지학과, 사회복지상담학과, 파크골프복지학과, 특수교육학과, 한국어다문화학과, 행정학과, 전기전자공학과 등이다.

