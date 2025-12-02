밀수 등 악용될까 우려…'쿠팡사태' 이후 통관부호 재발급 급증

쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 개인통관 고유부호(통관부호)를 새로 발급받으려는 해외직구 이용자들이 급증했다.



온라인상에서 통관부호 유출 가능성이 제기되자 해외 쇼핑몰에서 악용될 수 있다는 우려가 확산한 데 따른 것이다.

지난 1일 서울 송파구에 위치한 쿠팡 본사 모습.

박대준 쿠팡 대표는 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회 현안 질의에서 "현재까지 조사에서 개인통관번호는 유출되지 않은 것으로 (확인된다)"고 밝혔으나 소비자들 사이에선 불안감이 가시지 않고 있다.



2일 더불어민주당 정일영 의원실이 관세청에서 받은 자료에 따르면 통관부호 재발급 건수는 지난달 30일 12만3천302건에서 전날 29만8천742건으로 2.4배로 늘었다.



지난 이틀간 재발급 건수는 42만2천44건으로 올해 1∼10월(11만1천45건)의 거의 네 배에 달한다.



일평균 10∼20건이던 통관부호 해지 건수는 지난달 30일 3천851건에서 전날 1만1천312건으로 급증했다.



통관부호 사용정지 건수는 일평균 100건에서 지난달 30일 4천514건, 전날 6천322건으로 각각 늘었다.



쿠팡 사태 이후 개인정보 유출 우려가 커지자 해외직구 이용자들이 일제히 통관부호 재발급에 나선 것으로 분석된다.



개인통관고유부호는 해외 직구 시 통관 과정에서 누가 수입했는지 식별하기 위해 부여하는 번호로, 관세청 유니패스 시스템에서 조회·재발급할 수 있다.



일부 소비자들은 스크린샷과 함께 재발급 방법을 공유하고 있다.



인터넷 커뮤니티 등에서는 '당장 부호를 바꿔야 한다', '앞으로 어떤 결제가 이뤄질지 모른다'는 등의 게시글이 잇따르고 있다.



재발급이 몰리면서 관세청 통관부호 처리 인력의 업무 과다와 서버 과부하 우려도 제기된다.



관세청 관계자는 "통관부호 발급 서식을 변경해 검증을 강화할 것"이라며 "내년 1월 5일부터 실시하는 개인통관고유부호 발급시스템 변경 이후 영문 성명과 배송주소의 우편번호 일치 여부까지 확인해 통관을 진행할 예정"이라고 말했다.

