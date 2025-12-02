캣츠아이 '날리'·엔믹스 '스피닌 온 잇'·헌트릭스 '골든', 英 NME '올해 최고의 노래'

하이브 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)', JYP엔터테인먼트 차세대 걸그룹 '엔믹스(NMIXX), 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 속 가상 걸그룹 '헌트릭스(HUNTR/X)'의 노래가 영국 음악 매거진 NME가 꼽은 '2025 올해 최고의 노래 50선(The 50 Best Songs of 2025)' 포함됐다.

NME가 1일(이하 현지시간) 발표한 이 목록에서 캣츠아이의 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)' 수록곡 '날리(Gnarly)'가 5위를 차지했다.

NME는 "캣츠아이가 지난 2024년 데뷔했을 때만 해도 부드럽고 사랑스러운 콘셉트의 곡('터치(Touch)')으로 걸그룹 슈퍼스타덤을 향해 나아가는 듯했다. 하지만 이들은 '날리'를 통해 그 모든 귀여움을 단숨에 지워버리고 거침없는 태도와 호불호를 부를 만큼 강렬한 날카로움을 드러냈다"라고 평했다.

캣츠아이. 뉴시스, 하이브 X 게펜 제공

'날리'는 세계 양대 팝 차트인 영국 '오피셜 싱글 톱 100'과 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 각각 최고 순위 52위(5월 9일 자), 90위(6월 21일 자)를 기록했다. 음원 발매 6개월이 지난 현재도 또 다른 히트곡 '가브리엘라'와 더불어 글로벌 주요 송차트는 물론 '핫 100'에 재진입하는 등 꾸준히 사랑받고 있다.

엔믹스가 지난 10월 발매한 정규 1집 '블루 밸런타인' 수록곡 '스피닌 온 잇(SPINNIN' ON IT)'은 해당 차트 43위를 기록했다. 이우민(collapsedone), 신시아(c'sa·신은지), 스웨덴 출신 프레드릭 '프레드로' 오데스조(Fredrik 'Fredro' Odesjo) 등이 공동 작곡한 이 노래는 베이스 리프, 몰아치는 드럼, R&B 스타일의 보컬과 멤버들의 합창 등의 조화가 돋보이는 얼터너티브 팝이다. 3!(lalala studio) 등이 작사한 혼란과 연대의 노랫말 분위기가 멜로디와 리듬에 긴밀하게 녹아들어갔다. 팝적인 세련됨이 일품으로 K-팝의 수준을 높였다고 해도 과언이 아니다.

NME는 해당 곡에 대해 "독이 되는 로맨스를 달콤 쌉싸름한 팝록 여정으로 승화시킨다"면서 "퍼커션과 베이스 라인으로 강렬해진 엔믹스의 좌절감은 조용한 분노로 끓어오르지만, 곡이 진행될수록 여섯 명의 멤버는 혼란스러운 사랑이 끝나지 않을 것이라고 선언한다"고 들었다.

내년 2월 '제68회 그래미 어워즈'의 '올해의 노래(Song of the Year)' 부문에 호명된 헌트릭스 '골든'은 이번 리스트에서 46위에 걸렸다.

NME는 '골든'에 대해 "강렬한 멜로디로 올해 틱톡 히트곡들의 바다에서 단연 돋보인다. 여기에 이재(EJAE), 레이 아미, 오드리 누나의 섬세한 보컬이 더해지면서 악령을 물리치고, 기록을 깨고, 혼문을 봉인하고, 역사를 만드는 카타르시스적인 곡이 탄생했다"고 봤다.

영국 베드 룸 팝(bedroom pop) 스타인 싱어송라이터 겸 프로듀서 핑크팬서리스(PinkPantheress)의 히트곡 '일리걸(Illegal)'이 해당 리스트 1위를 차지했다. 미국 뉴욕 브루클린 출신 밴드 '기스(Geese)'의 '택스즈(Taxes)'가 2위, 아일랜드 더블린 출신 싱어송라이터 CMAT '테이크 어 섹시 픽처 오브 미(Take A Sexy Picture Of Me)'가 3위, 미국 싱어송라이터 아마레(Amaarae)의 'S.M.O.'가 4위다.

