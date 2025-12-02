불법포획의 아픔 딛고…춘삼이, 제주 바다에 또 하나의 생명 선물

제주 앞바다에서 불법포획돼 돌고래쇼에 동원됐다가 4년 만에 자연으로 돌아간 암컷 남방큰돌고래 ‘춘삼이’가 새끼 돌고래를 출산한 정황이 포착됐다.

춘삼이와 새끼 남방큰돌고래. 다큐제주 및 고래·해양생물보전연구센터 제공

2일 다큐제주와 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터에 따르면 지난 2013년 7월 방류된 남방큰돌고래 춘삼이가 지난 10월쯤 출산한 것으로 보인다.

지난 2009년에 9살 춘삼이는 제주시 외도2동 앞바다에서 포획됐다. 이후 제주의 한 공연업체에 1000만원에 팔려가 줄곧 제주에서 돌고래쇼에 동원됐다. 돌고래 불법포획 사실이 해경에 적발되며 돌고래 업체는 기소돼 대법원에 의해 최종 몰수 판결을 받았다. 춘삼이는 지난 2013년 7월에 제주 바다로 돌아갔다.

오승목 다큐제주 감독은 지난달 12일 구좌읍 종달리에서 춘삼이와 함께 유영하는 배냇주름이 선명한 새끼 돌고래를 발견했다고 밝혔다. 정확한 검증을 위해 집중 추적 활동을 진행했다. 11월 26일 제주시 도두동, 11월 28일 구좌읍 김녕리, 11월 29일 다시 구좌읍 종달리 해상에서 나흘간 총 26차례에 걸쳐 새끼 돌고래가 함께 ‘어미-새끼 유영자세’로 헤엄쳐 다니는 모습을 목격했다.

춘삼이와 새끼 남방큰돌고래. 다큐제주 및 고래·해양생물보전연구센터 제공

배냇주름은 새끼가 어미 뱃속에서 쭈그린 채 성장하며 생긴 주름의 형태로 출산 이후에도 일정 시간 무늬 형태로 남아있는데 이를 통해 새끼 돌고래가 태어난 지 얼마 되지 않았음을 보여준다.

다큐제주와 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터는 간혹 새끼 돌고래들이 어미가 아닌 다른 성체 돌고래 옆에 따라붙는 행동으로 오해를 불러일으키곤 하기 때문에 정확도를 높이기 위해 수일간 집중 모니터링을 통해 결과를 계속해서 확인하는 중이라고 전했다.

춘삼이와 새끼 남방큰돌고래. 다큐제주 및 고래·해양생물보전연구센터 제공

춘삼이는 지난 2009년에 제주 바다로 방류된 이후 2016년과 2023년에 춘삼이의 출산 소식이 언론을 통해 보도됐다. 이번 사례까지 포함되면 춘삼이는 자연으로 돌아간 뒤 12년 동안 총 세 차례 출산한 셈이다.

남방큰돌고래는 전국에서 유일하게 제주 해역에만 발견되는 국제 보호종이다. 판매를 목적으로 한 불법포획이나 물고기를 잡으려고 쳐놓은 그물에 갇혀 사망하는 등으로 인해 개체 수가 105마리까지 감소했다가 현재 110여 마리가 제주 연안에 서식하는 것으로 파악됐다.

