홍석천 "패혈증으로 죽을 뻔… 결국은 사람 때문에 장사 접어"

홍석천이 요식업을 정리한 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 '지식인사이드' 영상 캡처

홍석천이 요식업을 정리한 이유를 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 ‘지식인사이드’에는 ‘식당 수십번 넘게 폐업하고 깨달은 ‘한 가지’’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 홍석천이 등장해 그간의 근황과 한때 13개가 넘는 요식업을 운영했으나 모두 정리한 이유, 그 과정에서 깨달은 부분에 대해 이야기했다.

서경덕은 “홍석천이 소상공인을 대변할 수 있을 정도로 20년 넘게 사업을 했다. 이태원 홍 사장이었다”라면서 “점포 운영했던 걸 다 합하면 열 개가 넘지 않냐”고 물었다.

홍석천의 인생 스토리. 유튜브 채널 '지식인사이드' 영상 캡처

이에 홍석천은 “대중은 ‘성공한 홍석천’ 그러면 성공한 브랜드만 안다, 성공한 스토리만”이라며 “그렇지만 많이 닫았지. 남들 안 하는 거 먼저 도전했다가 실패해 보고 돈도 많이 까먹고, 벌기도 해 보고. 그 전체적인 스토리를 아는 사람은 많이 없다”고 말했다.

“가게를 다 닫고 지금은 안 한다”는 홍석천에게 서경덕은 “그런 흥망성쇠를 다 겪은 우리 홍 박사에게 가장 가치 있게 남은 건 뭐라고 생각하느냐”고 물었다.

홍석천은 “결국 사람이라고 생각한다. 나의 궁극적인 목적은 사람이었다. 나와 함께 같은 생각을 하고 달려가고, 내 밑에서 함께 뭔가를 배우고, 내 접근법, 아이디어, 남들하고 조금 달리 시작하는, 나만의 노하우를 누군가가 계속 배워서 나보다 잘 되는 게 난 너무 보람되고 좋았다”고 이야기했다.

홍석천에게 가장 중요했던 것은 '사람'이었다. 유튜브 채널 '지식인사이드' 영상 캡처

하지만 홍석천은 “처음 20년을 했을 때, 10년, 10년으로 나눠 보자면 앞서 10년 동안은 그런 동생들이 내 밑에 너무 많이 있었다”라면서 “그때 내 밑에서 배웠던 친구들이 지금 나보다 훨씬 잘 나가는 애들도 많고”라고 뿌듯한 표정을 지었다.

그는 “그런데 그 후반에는, 글쎄 나도 되게 힘들었던 것 같아”라면서 운을 뗐다. “사람에 대한 기대를 좀 놓게 되고 뭔가를 많이 가르쳐주고 싶은데, 가르쳐줘봐야 금세 도망갈 것 같고”라면서 “지쳤다”고 말했다.

홍석천은 “사람에 지쳤다”면서 “그러니까 사람에 대한 기대를 너무 많이 했다가 나중에는 ‘사람에 너무 지치는구나’ 생각했다”고 솔직한 마음을 털어놓았다.

스트레스로 패혈증이 왔던 홍석천. 유튜브 채널 '지식인사이드' 영상 캡처.

그러면서 “마지막에 놓을 때 너무 화끈하게 확 다 놓아버렸다”고 말한 홍석천은 “죽을 뻔했다”고 밝혀 서경덕을 놀라게 했다. 그는 “스트레스가 심했고 이게 패혈증으로 와서, 죽다 살아났다”고 말했다.

그 상황이 코로나 1년 전이었는데, 그렇게 가게를 정리해 나가던 홍석천은 코로나 19 시기를 맞이했고 모든 요식업을 정리했다고 밝혔다.

홍석천은 “내가 정말 죽을 뻔해서 병원에 10일 넘게 주사 맞고 겨우 살아나고 있는데 내 밑에 있던 애들 중에 연락을 한 애가 있고 안 한 애가 있다. 그렇게 갈리더라”라고 말했다.

홍석천은 “내가 그렇게 마음을 줬던 애들은 연락이 없고 뜬금없는 애들이 괜찮냐고 연락이 오더라”라면서 사람에게 받은 상처를 고백하기도 했다.

이에 서경석은 “내가 아는 홍 박사는 아무리 힘들어도 모든 걸 다 놓을 사람이 아니다. 누구보다도 요식업을 사랑했던 사람이다”라면서 “근데 그걸 하루아침에 놓길래 나도 사실 의아했는데, 다치는 것 중에 제일 아픈 게 사람에게 다치는 것이더라”라며 그를 위로하고 공감했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지