잡플래닛, 일하기 좋은 기업 TOP10 공개… 1위 '기아'

브레인커머스(대표 윤신근, 황희승)가 운영하는 커리어 플랫폼 잡플래닛이 '2025년 일하기 좋은 기업 TOP10'을 발표했다고 2일 밝혔다.

이번 발표는 2025년 기준, 총리뷰 수 50개 이상인 기업을 대상으로 △총만족도 △급여·복지 △업무와 삶의 균형(워라밸) △사내문화 △승진기회·가능성 △경영진 등 6가지 항목의 만족도 점수를 모두 반영해 선정했다. 모든 평점은 잡플래닛 내부 기준에 따라 5점 만점 기준으로 집계됐다.

선정된 10개 기업은 △기아(4.56) △현대자동차(4.53) △SK하이닉스(4.42) △네이버(4.41) △현대모비스(4.24) △삼성SDS(4.21) △SK텔레콤(4.2) △국민은행(4.18) △농협경제지주(3.98) △한국필립모리스(3.84) 순이다.

이들 기업은 전반적으로 높은 연봉 경쟁력과 복지제도, 수평적인 사내문화 등에서 고르게 긍정적인 평가를 받았다. TOP10에 포함된 기업은 모두 대기업이었으며, 외국계 기업 중에서는 한국필립모리스가 유일하게 이름을 올렸다.

제조/화학 산업군에서는 기아, 현대자동차, SK하이닉스, 현대모비스 등 4개 기업이 포함돼 제조업 전반의 근무 만족도가 여전히 높음을 보여줬다. 그 중 기아와 SK하이닉스는 급여·복지 항목에서 각각 4.66점과 4.63점을 기록하며 압도적인 보상 경쟁력을 입증했다.

IT·웹·통신 업종에서는 네이버와 SK텔레콤이 순위에 들었다. 네이버는 급여·복지와 사내문화 항목에서, SK텔레콤은 급여·복지와 워라밸 항목에서 강점을 보였다.

금융권에서는 국민은행과 농협경제지주가 나란히 포함됐다. 국민은행은 급여·복지, 농협경제지주는 워라밸 항목에서 각각 높은 평가를 받았다.

외국계 기업 중에서는 한국필립모리스가 유일하게 TOP 10에 이름을 올리며, 외국계 부문에서는 1위를 차지했다. 특히, 급여·복지와 워라밸 항목에서 높은 점수를 기록해 글로벌 기업으로서의 경쟁력을 입증했다.

잡플래닛 관계자는 "이번 TOP10은 단순한 평점 집계를 넘어 실제 직장인들의 경험 데이터를 기반으로 한 순위"라며 "앞으로도 믿을 수 있는 데이터를 바탕으로 구직자에게 실질적인 인사이트를 제공할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

