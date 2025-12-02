“경기 어려워 김치도 못담갔는데”…CJ, 소외계층에 4만5000포기 지원

CJ는 겨울을 맞아 오는 17일까지 전국 지역아동센터 및 복지시설 2464곳에 약 4만5000포기의 김장김치를 전달하고 지역아동센터 아동들과 함께 김장 체험 봉사를 진행한다고 2일 밝혔다.

지난달 28일 CJ도너스캠프가 서울 구로구 구로파랑새나눔터지역아동센터 박지원 사회복지사와 아이들에게 김장김치를 전달했다. CJ 제공

CJ의 ‘김장 나눔’은 CJ의 사회공헌재단 CJ나눔재단의 나눔 플랫폼 ‘CJ도너스캠프’를 통해 2007년부터 19년 동안 꾸준히 이어오고 있는 CJ의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 김장 김치를 전달하며 지역사회에 나눔 가치를 실현하는 활동이다.

CJ는 글로벌 식품∙문화 기업으로서 19년 동안 3만9000여곳의 지역아동복지센터와 복지시설 소속 약 103만명에게 약 107만포기의 김장김치를 전달했다.

CJ도너스캠프 출범 20주년을 맞이한 올해는 전국 지역아동센터 2348곳과 복지시설 116곳에 약 4만5000포기의 비비고 김치 완제품을 지원할 예정이다. 지원 대상은 전국 4000여개 지역아동센터가 회원으로 등록된 CJ도너스캠프를 기반으로 선정됐다. CJ도너스캠프는 취약계층 아동·청소년을 위한 문화 교육과 자립 지원 등 다양한 문화사회공헌 활동을 펼치고 있다.

또 CJ그룹 임직원 봉사자가 지역아동센터를 찾아 김장 체험 봉사에 나선다. 다문화가정 아동 비율이 높은 전국 지역아동센터 9곳을 별도로 선정해 아동∙청소년이 한국 전통 김장 문화를 배울 수 있는 ‘김장 체험’을 마련했다. 오는 4일부터 17일까지 진행되는 김장 체험에는 지역아동센터 220여명의 아동과 CJ그룹 임직원 봉사자 130여명이 참여한다.

김장김치 지원을 받은 구로파랑새나눔터지역아동센터 성태숙 센터장은 “경기가 어려워 김치를 담그는 것도 쉽지 않은 상황이었는데 CJ 지원을 통해 아이들이 나눔의 의미를 자연스럽게 배우는 기회를 가질 수 있었다”며 “김장김치 후원뿐만 아니라 아이들의 성장에 도움이 되는 다양한 프로그램을 지원해 주는 CJ도너스캠프에 늘 감사하다”고 전했다.

CJ나눔재단 관계자는 “19년째 이어오고 있는 김장 나눔과 김장 체험 봉사는 지역사회와 한층 더 밀접하게 마음을 나누는 특별한 활동으로 CJ그룹 임직원들에게도 의미가 크다”며 “우리 이웃들과 아이들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 다양한 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지