지커, 국내 공식 출범…딜러사 계약 체결하고 차량 판매 및 서비스 첫발

(왼쪽부터) 지커 코리아 대표 임현기, 지커 동아시아 총괄 제프 차오(Jeff Cao), 지커 부사장 천 위(Chen Yu), 지리자동차 인터내셔널 CEO 알렉스 난(Alex Nan), 에이치모빌리티ZK 대표 황호진, 아이언EV 대표 김민규, KCC모빌리티 대표 이상현, ZK모빌리티 대표 장인우. 사진=지커코리아 제공

에이치모빌리티ZK, 아이언EV, KCC모빌리티, ZK모빌리티 등 4개 파트너사와 딜러 계약 체결

한국 시장 공식 출범

지리 홀딩 그룹(Geely Holding Group)의 프리미엄 전동화 모빌리티 브랜드 지커(Zeekr)가 한국 시장 내 차량 판매 및 서비스를 담당할 파트너사와 딜러 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.

지커는 중국 항저우에 위치한 지커 타워(Zeekr Tower)에서 에이치모빌리티ZK, 아이언EV, KCC모빌리티, ZK모빌리티 4개 파트너사와 ‘딜러 계약 체결식’을 최근 진행하고 한국 시장 진출을 공식화했다.

지커는 이번 딜러 계약 체결식을 시작으로 프리미엄 브랜드에 걸맞은 딜러 네트워크 구축과 서비스 제공을 위한 토대를 마련해 나간다는 계획이다.

지커와 딜러 계약을 맺은 에이치모빌리티ZK, 아이언EV, KCC모빌리티, ZK모빌리티 4개 파트너사의 모기업인 에이치모터스, 아이언모터스, KCC오토, 고진모터스는 프리미엄 수입차 브랜드를 수십 년 이상 관리한 경험을 갖고 있다.

이들 파트너사는 이 같은 노하우를 바탕으로 지커와 함께 한국 소비자들을 위한 최적의 제품 구성과 맞춤화된 서비스 등을 제공하기 위해 긴밀하게 협력해 나갈 예정이다.

지커 천 위(Chen Yu) 부사장은 “전 세계에서 가장 까다로운 기준을 갖고 있는 대한민국 소비자들에게 프리미엄 전동화 브랜드 지커를 소개할 기회를 마련하게 되어 기쁘게 생각한다”며, “향후 대한민국에 지커가 성공적으로 론칭될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다”라고 밝혔다.

지커 코리아의 임현기 대표는 “국내 수입차 시장에서 프리미엄 브랜드를 오랜 시간 성공적으로 운영한 노하우를 갖춘 파트너사와 딜러 계약을 체결할 수 있어 기대가 크다”며, “파트너사들과 함께 국내 소비자들의 기대치에 부응할 수 있는 제품과 서비스를 준비하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 지커는 지난 2021년 브랜드 론칭 이후 최첨단 전동화 기술과 유러피언 디자인 감성을 결합해 새로운 차원의 운전 경험을 제공하고 있다.

또 2025년 상반기까지 아시아와 유럽, 오세아니아 등 전 세계 40개국 이상에서 58만 대 이상의 차량을 인도하며 글로벌 프리미엄 전동화 브랜드 중 가장 가파른 성장세를 이어 나가고 있다.

지커의 혁신적인 기술력은 스웨덴 예테보리에 위치한 지커 테크놀로지 유럽(Zeekr Technology Europe)에서 개발한 SEA(Sustainable Experience Architecture) 플랫폼, 골든 브릭(Golden Brick) 배터리, 초고속 충전 인프라 지커 파워(Zeekr Power) 등에서 나타난다.

이 같은 기술을 바탕으로 지커의 모든 전동화 모델은 퍼포먼스, 안전성, 지능형 주행에서 완벽한 균형을 이룬다.

지커는 세계적인 디자이너 슈테판 실라프(Stefan Sielaff)가 이끄는 스웨덴 예테보리의 지커 글로벌 디자인 센터(Zeekr Global Design Center)에서 감성적인 디자인을 완성한다.

