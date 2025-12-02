HS효성더클래스, 마이바흐 출고 고객과 프라이빗 다이닝 행사

사진=HS효성더클래스 제공

메르세데스-벤츠 공식 딜러 HS효성더클래스가 지난 11월 19일(수)과 26일(수) 양일간, ‘마이바흐 브랜드센터 서울’ 출고 고객을 대상으로 프라이빗 초청 행사를 성공적으로 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 7월부터 11월까지 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서 마이바흐 차량을 출고한 고객을 초청해 진행됐다.

고객들은 레스토랑 전관을 프라이빗하게 운영한 가운데, 모수 서울의 정찬 코스와 와인 페어링을 포함한 3시간의 미식 경험을 즐겼다.

HS효성더클래스는 이번 협업을 통해 마이바흐 고객만을 위한 전용 멤버십 프로그램의 가치를 강화하고, 브랜드의 고유한 헤리티지와 프레스티지를 일상 속 경험으로 확장하는 데 중점을 뒀다.

특히, ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서만 경험할 수 있는 초개인화 프리미엄 서비스를 강화하는 방향으로 2026년에도 모수를 포함한 국내 주요 파인다이닝과의 협업 이벤트를 지속 확대해 나갈 계획이다.

HS효성더클래스 관계자는 “마이바흐 고객에게 차량을 넘어서는 압도적 가치 경험을 제공하는 것이 핵심 철학”이라며, “HS효성더클래스가 보유한 차별화된 고객 서비스 역량과 프리미엄 리테일 노하우를 기반으로 앞으로도 마이바흐 브랜드에 걸맞은 고품격 프로그램을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지