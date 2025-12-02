'태블릿PC 조작설' 변희재, 2심도 징역 2년…법정구속

박근혜 정부 ‘국정농단 사태’ 관련 최서원(개명 전 최순실) 씨의 태블릿PC 관련 보도가 조작됐다는 허위 사실을 유포한 혐의로 구속기소 된 미디어워치 대표 변희재 씨가 항소심에서도 징역 2년을 선고받았다.

변희재 미디어워치 대표. 뉴시스

서울중앙지법 형사항소4-2부(재판장 엄철)는 2일 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 등 혐의로 기소된 변씨에게 1심과 같이 징역 2년을 선고하고 보석을 취소했다. 재판부는 보석보증금 5000만원도 몰취했다. 변씨는 보석이 취소되면서 법정 구속됐다. 함께 기소된 미디어워치 소속 이모씨와 오모씨는 1심과 같이 각각 징역 6개월에 집행유예 2년과 벌금 500만원을 선고받았다.

재판부는 “피고인들은 JTBC의 구체적인 해명 보도에 대해서도 도외시하고 허위 보도했다는 주장만 반복해 이는 공공 이익을 위한 것으로 보기 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “해당 태블릿PC가 조작됐다는 것을 의심할 만한 정황을 밝혀낼 수 없고, 국정농단 재판 과정 등에서 확인된 사실에 따르면 해당 태블릿PC가 최서원씨가 사용자라는 것을 인정할 수 있다”고 판단했다.

재판부는 또한 변씨에 대해 “명예훼손을 반복하고 있고 법정에서도 도주한 점을 살펴보면 피고인 변희재에 대해 엄중한 처벌이 필요하다고 보여진다”고 질타했다.

변씨는 2016년 12월부터 2017년 12월까지 저서 ‘손석희의 저주’와 미디어워치 기사 등을 통해 손 사장과 태블릿PC 보도를 한 JTBC 기자들에 대한 허위사실을 유포하고 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌다. JTBC 사옥과 손 사장 집, 가족이 다니는 성당 앞에서 시위를 벌이는 등 위협을 한 혐의도 받는다.

앞서 1심은 “변씨 등은 언론인 지위를 이용해 반복적으로 허위사실을 보도했다”며 징역 2년을 선고했다.

