'헤어롤 대표' 구혜선, 카이스트 창의인재 특별 포상 수상

구혜선이 카이스트 창의인재 부문 특별 포상을 수상했다. 스튜디오 구혜선 제공

기업가로 변신한 구혜선이 ‘쿠롤’을 런칭한 데 이어 겹경사를 맞이했다.

구혜선은 치근 한국과학기술원(KAIST)가 발표한 신문화전략 ‘QAIST’ 우수성과자 19팀 가운데, 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 선정됐다.

이로써 또 한 번 독보적인 행보를 증명한 구혜선은 ‘육각형 올라운더’로의 면모를 보여주었다는 평가를 받는다.

현재 구혜선은 KAIST 미래전략대학원 석사과정 중으로, KAIST는 캠퍼스 혁신 전략의 핵심 가치로 제시한 ‘QAIST’ 체계(창의인재·연구·국제화·기술가치창출·신뢰와 소통)에 따라 우수성과자를 선정했다. KAIST는 “구혜선의 쿠롤은 기술 역량과 예술적 감수성이 동시에 결합된 사례”라고 전했다.

카이스트 창의인재 부문 특별 포상을 수상한 구혜선. 엔에스이엔엠 제공

창의인재 부문에 이름을 올린 구혜선은 기존 헤어롤의 불편함을 개선하기 위해 연구·설계된 납작형 헤어롤 ‘쿠롤’을 지난달 론칭했다.

앞서, 구혜선은 한 예능 프로그램에 출연해서 쿠롤의 연구개발을 위해 벤처기업 ‘스튜디오 구혜선’을 설립하고 카이스트 연구진과 협업하며 제품의 기술적 완성도를 끌어올렸다고 밝혔다.

단순한 뷰티 도구를 넘어 문화적 서사로 확장한 기획이 특별함을 더했고, 일반 헤어롤에서 가장 큰 부피를 차지했던 플라스틱 구조를 생략해 플라스틱을 80%나 줄인 친환경 디자인으로 이목을 집중시켰다.

구혜선의 쿠롤. 구혜선 인스타그램 캡처

실제로 쿠롤은 론칭 이후, 감각적인 디자인과 직접 써보지 않아도 충분히 예상되는 높은 편리성으로 높은 관심을 받으며 현재 각종 온·오프라인 유통 채널을 통해 판매되고 있다. 쿠롤의 실사용자들은 그 편리성에 높은 점수를 주고 있으며, 더 많은 채널로의 확장이 기대된다.

구혜선은 쿠롤 브랜드 론칭에 이어 KAIST 특별포상까지 유의미한 성과를 거두고 있다. 도전하는 분야마다 뚜렷한 가치를 만들어내며 존재감을 확장해온 구혜선은 기업가로서도 큰 가능성을 증명해냈다.

특유의 섬세한 감각을 실용적 제품 개발과 친환경 설계로 연결시키며 독창적인 행보를 보여준 구혜선은 이번 수상을 계기로 창의인재로서의 입지를 더욱 공고히 했다.

이처럼 만능 아티스트로 다양한 영향력을 펼치고 있는 구혜선이 앞으로 전개해 나갈 또 다른 행보에도 시선이 모이고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지