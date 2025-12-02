53세 솔로 김민종 "서장훈 때문에 글래머 좋아하는 이미지 굳어져"

배우 김민종이 방송인 서장훈 때문에 오해를 받은 사연을 공개한다.

오는 3일 오후 방송되는 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에는 김민종, 예지원, 김지유, 말왕이 게스트로 출연한다.

김민종은 지난 ‘라디오스타’ 출연 때 서장훈의 한 마디 때문에 '글래머 좋아하는 사람' 이미지로 굳어졌다고 밝혔다. 그는 "'라스' 때문에 청춘사업이 막을 내렸다"고도 했다.

김민종은 배우 예지원과 호흡을 맞춘 영화 ‘피렌체’ 출연을 위해 장발로 변신하며 노개런티를 결심했던 비하인드를 털어놓는다. 그러나 바로 "특별 계약서를 따로 썼다"며 "'라스'가 좀 도와달라"라고 했다.

김민종은 영화 '낭만자객'을 함께한 윤제균 감독이 그동안 '해운대', '국제시장', '색즉시공' 등을 연출했다고 언급하면서 “조만간 러브콜 줄게”라는 말을 들은 지 20년이 흘렀다고 밝힌다. 그러면서 "감독님 언제 연락 주시냐"라고 호소했다.

이날 방송에선 김민종의 명곡 메들리도 들을 수 있다. 김구라는 "김민종이 주옥같은 가사들을 '직접 작사했다'"고 했다.

<뉴시스>

