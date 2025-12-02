HL D&I한라 에피트, 공공브랜드대상 슬로건 부문 '최우수상' 수상

HL D&I한라(대표이사 홍석화)가 ‘한국 공공브랜드대상’에서 슬로건 부문 최우수상을 받았다.

HL D&I한라 제공

HL D&I한라는 지난달 28일 광고문화회관(서울시 송파구 신천동 소재)에서 열린 ‘제3회 한국 공공브랜드대상’ 시상식에서 HL D&I한라의 프리미엄 주거브랜드인 ‘에피트’가 슬로건 부문 최우수상을 받았다고 2일 밝혔다.

한국공공브랜드진흥원이 주관하고 산업통상자원부가 후원하는 한국 공공브랜드 대상은 공익단체를 비롯해 정부 중앙부처, 공공기관, 공기업, 민간기업 등 다양한 기관과 단체를 대상으로 우리 사회의 공적 가치를 높이고 공동체 정신을 함양하는데 기여한 공공브랜드에 수여하는 상이다.

금번 수상한 에피트의 2025년 광고 슬로건인 ‘에피트에 살 것 같아’는 단순히 거주공간으로서 획일화된 아파트의 개념을 넘어 다양한 개성을 가진 젊은 세대들이 그들의 자아를 펼치고 그 안에서 성장하는 사회적 가치를 지닌 공간으로서 개념을 확대, 발전시켰다는 점에 심사위원들에게 높은 평가를 받았다. 올해 에피트 광고캠페인은 광고대행사 ‘SM C&C’에서 진행했으며, 제작 총괄은 SM C&C 우동수 감독(Creative Director)이 담당했다.

HL D&I한라는 올해 광고에서 ‘그런 사람들 있잖아, 스타일은 독보적, 라이프는 독창적, 이런 사람들은 아파트에 안 살 것 같아, 에피트에 살 것 같아’라는 도전적이고 차별적인 메시지로 다양한 라이프스타일을 녹여냈다. 간결한 메시지로 시장을 이끌어가겠다는 내부 의지와 남들과는 다르게 하겠다는 자신감을 표현하고 있다. 단기간 유튜브 2,100만 조회수를 기록하는 등 큰 관심과 호응을 이끌어 낸 바 있다.

HL D&I한라는 에피트 브랜드 런칭 이후 서울 마포, 용인, 울산, 이천 등지에서 성공적으로 분양을 완료한 바 있으며, 지난달 분양한 성남 복정역 에피트가 1순위 해당지역 청약 결과 36.5대 1을 기록하는 성과를 보이기도 했다.

HL D&I한라 관계자는 “내년에도 브랜드 인지도를 높일 수 있는 다양한 캠페인들을 진행할 계획으로 서울, 수도권 등 사업성이 우수한 지역에 공급을 지속할 계획이다.”라고 말했다.

