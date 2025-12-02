日 국민 59% “외국인 노동력 적극 수용 반대”

지난 7월 참의원(상원) 선거를 기점으로 배외주의가 확산하는 일본에서 10명 중 6명은 외국인 노동력 적극 수용에 반대한다는 여론조사 결과가 나왔다.

요미우리신문이 와세다대 첨단사회과학연구소와 함께 실시해 2일 공개한 전국여론조사에 따르면, 노동력으로 외국인을 적극 수용해야 하는지에 관한 질문에 59%가 ‘반대’를 택해 지난해 11·12월 조사 당시 46%에서 급증했다.

일본 도쿄 신주쿠의 상점가를 사람들이 걷고 있다. 로이터연합뉴스

일본 내 외국인 증가의 영향으로는 ‘치안이 악화한다’(68%)가 가장 많이 꼽혔고, 다음은 ‘언어·문화·관습의 차이로 문제가 발생한다’(63%)였다. 치안이 악화한다고 응답한 이들을 연령대별로 보면 18∼39세가 79%, 40∼59세 72%, 60세 이상 59%로 젊을 수록 부정적 인식을 가진 것으로 나타났다.

‘일손 부족 해소로 이어진다’는 응답은 61%로 3위를 차지해 긍정적 응답도 상위권에 포진했다.

국제공조보다 자국의 이익을 우선시해야 하는지에 대해서는 ‘찬성’이 70%였다. 이는 지난해 65%보다 5%포인트 늘어난 것으로, 같은 질문이 시작된 2017년 이후 최고치였다.

‘미국 우선주의’를 내세우는 도널드 트럼프 미국 대통령의 입장에 ‘공감한다’는 응답은 전체적으로는 28%에 그쳤지만, 18∼39세에서는 54%로 절반을 넘었다. 일본에서도 자국 제일주의 경향이 30대 이하를 중심으로 확산되는 모습이 부각됐다고 요미우리는 해석했다. 일본에서는 지난 7월 참의원 선거 당시 ‘일본인 퍼스트’를 주창한 신생 우익 정당 참정당이 젊은층 지지를 중심으로 의석수를 크게 늘린 바 있다.

다카이치 사나에 내각이 ‘강한 일본’을 내걸고 추진 중인 ‘방위력 강화’에 대해서도 ‘찬성’이 67%로 높은 수준을 나타냈다. ‘반대’는 31%였다.

일본 정치에 바라는 것은 안정과 변혁 가운에 뭔지를 물은 질문에는 ‘변혁’을 꼽은 쪽이 52%로 ‘안정’ 46%를 웃돌았다. 같은 질문을 시작한 2018년 이후 변혁이 안정을 앞선 것은 처음이다.

이번 조사는 이시바 시게루 내각 말기인 9월24일부터 다카이치 내각 출범 후인 10월31일까지 전국 유권자 3000명을 대상으로 실시됐다. 우편 조사 방식이었으며 2004명이 회답해 응답률은 67%였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지