“남들 먹을 때 먹고 크지 뭐했습니까” 부산서도 구의원이 공무원에게 막말 논란

경남에 이어, 부산에서도 기초의회 의원이 공무원에게 막말을 해 논란이 일고 있다. 부산 금정구의회 의원이 행정사무감사 도중 구청 간부의 신체를 비하하는 막말을 했다가 사과문을 게재했다.

2일 전국공무원노동조합 부산지역본부 금정구지부에 따르면 지난달 29일 금정구의회 더불어민주당 소속 조준영 의원이 노조 게시판에 사과문을 올렸다.

조 의원은 사과문에서 “지난 행정사무감사 도중 제가 한 발언으로 A님과 가족분들께 깊은 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”면서 “아무리 생각해봐도 제 발언은 잘못됐다. 공적인 업무 공간에서, 그것도 많은 분들이 참석한 공식 회의에서 개인의 신체적 특징에 대해 언급한 것은 명백한 실수”라며 사과했다.

그러면서 “A님께서 느끼신 모욕감과 불쾌감, 가족분들께서 받으신 상처를 생각하니 제 자신이 부끄럽고 송구스럽다”며 “한 사람의 인격과 존엄성을 존중하지 못한 제 발언을 깊이 반성한다”고 머리를 숙였다.

조 의원은 지난달 진행된 금정구 행정사무감사에서 부적절한 발언을 한 것으로 전해졌다. 당시 조 의원은 금정구청 A과장에게 “과장님 잘 안 보입니다. 눈이라도 좀 마주치게 틀어 앉아 보이소”라고 말했고, A과장은 “예 조금 틀어 앉았습니다”라고 답변했다. 그러자 조 의원은 “아! 과장님, 남들 먹을 때 같이 좀 먹고 (키나) 크지 뭐했습니까”라며 A과장의 작은 키를 조롱하는 듯한 발언을 했다.

당시 행정사무감사장에는 구의원 5명과 공무원 20여명이 있었고, 사무감사를 폐쇄회로(CC)TV를 통해 금정구청 전 부서에 중계되고 있었다.

조 의원의 발언이 알려지자 금정구청 공무원노조 게시판에 막말 논란이 불거지기 시작했다. 게시판에는 ‘구의원 행정감사 중 간부 공무원 대상 신체 특성 비하 막말 논란’이라는 제목의 글이 올라왔고, 수십 개의 비난 댓글이 달렸다.

한 댓글에는 “행정사무감사는 정책을 감시하라고 있는 것이지 공무원을 향해 비하나 조롱, 고함을 퍼붓는 갑질 무대가 아니다”라며 “공무원이라서 참아야 하는 시대는 끝났다”는 글이 적혀 있었다.

조 의원은 “지방의회 의원으로서 공무원과 상호 존중 관계를 유지하고, 모범을 보여야 할 위치에 있음에도 불구하고, 상처를 드린 점에 대해 무겁게 책임을 느낀다”며 “앞으로 언행에 조심하고, 타인의 인격을 존중하는 자세를 잃지 않도록 항상 경계하겠다. 또 자신을 돌아보고 성찰하는 시간을 갖겠다”고 밝혔다.

전국공무원노조 부산지역본부 금정구지부 홈페이지 게시판에 올라온 조준영 의원의 사과문 캡처

