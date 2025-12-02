'흑백요리사2' 예고편 공개…미스터리 2인 깜짝 "나야 재도전"

넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'('흑백요리사2')가 2일 포스터와 예고편을 공개했다.

'흑백요리사2'는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 셰프 '백수저'들이 펼치는 요리 계급 전쟁을 담은 프로그램이다.

공개된 백수저 포스터에는 대관람차를 연상시키는 이동 구조물 안에 식재료들이 배치돼 다시 시작될 요리 계급 전쟁의 거대한 스케일을 예고한다. 오직 '맛'으로 승부하기 위해 경연에 나선 백셰프들의 열정적인 모습도 시선을 끈다.

이번 시즌에는 미쉐린 2스타 이준을 비롯해 한식·양식에서 각각 미쉐린 1스타를 받은 손종원, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 57년차 중식 대가 후덕죽, 47년차 프렌치 대가 박효남, 그리고 정호영·샘킴·레이먼킴 등 스타 셰프들이 합류한다. '마스터셰프 코리아 시즌4' 심사위원 송훈, '한식대첩 시즌3' 우승자 임성근도 이름을 올렸다.

예고편은 흑과 백으로 나뉜 메인 키친을 배경으로 흑셰프들의 치열한 준비 과정을 담는다.

"글로벌리도 붙을 자신 있어요"라고 말하는 바베큐연구소장, "전 세계에서 1등 레스토랑에서만 일했어요"라고 자신하는 요리괴물, '쓰리스타 킬러', '서촌 황태자' 등 개성 강한 출연자들이 존재감을 드러낸다. 요리과학자, 중식 폭주족 등 예상을 깨는 셰프들의 등장도 눈에 띈다.

오직 맛으로만 심사를 진행해 반향을 일으킨 '흑백요리사'의 시그니처인 블라인드 심사는 이번 시즌에서도 치열한 승부를 더욱 극적으로 만들 전망이다.

"이번 시즌 새로운 룰이 있습니다"라는 예고와 함께 "나야 재도전"이라고 말하며 등장하는 2인의 등장 또한 궁금증을 더한다.

'흑백요리사2'는 오는 16일 넷플릭스를 통해 공개된다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지