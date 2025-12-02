공무원에게 "남들 먹을 때 먹고 크지 뭐했나" 발언한 구의원

부산의 한 기초의회에서 행정사무감사를 하던 구의원이 구청 간부의 신체 특징과 관련한 발언을 했다가 사과문을 게재하는 일이 벌어졌다.



2일 전국공무원노동조합 부산본부 금정구지부에 따르면 지난달 29일 금정구의회 더불어민주당 조준영 의원이 노조 게시판에 사과문을 올렸다.

금정구의회 더불어민주당 조준영 의원. 연합뉴스

조 의원은 "지난 행정사무감사 중 제가 한 발언으로 A님과 가족께 깊은 상처를 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다"면서 "공적인 업무 공간에서, 많은 분이 참석한 공식 회의에서 개인의 신체적 특징에 대해 언급한 것은 명백한 실수"라며 사과했다.



조 의원은 지난달 행정사무감사 중 부적절한 발언을 했다는 지적을 받았다.



조 의원은 한 구청 간부에게 "A 과장님 잘 안 보입니다. 눈이라도 좀 마주치게 틀어 앉아 보이소"라고 말했고, A과장은 "예 조금 틀어 앉았습니다"라고 답변했다.



그러자 조 의원은 "아 과장님, 남들 먹을 때 같이 좀 먹고 크지 뭐했습니까"라며 키와 관련한 발언을 했다.



당시 행정사무감사에는 구의원 5명과 공무원 등 20명 이상이 있었고, 이 회의는 800여명이 근무하는 전 부서에 중계되고 있었다.



조의원의 발언은 공무원 노조 게시판을 통해 막말 논란으로 불거지기 시작했다.



게시판에는 '구의원 행정감사 중 간부 공무원 대상 신체 특성 비하 막말 논란'이라는 제목의 글이 올라왔고, 수십 개의 비난 댓글이 달렸다.



한 댓글에는 "행정사무감사는 정책을 감시하라고 있는 것이지 공무원을 향해 비하, 조롱, 고함을 퍼붓는 갑질 무대가 아니다"라면서 "공무원이라서 참아야 하는 시대는 끝났다" 내용의 비판이 적혀 있었다.



조 의원은 사과문에서 "공직자로서 마땅히 지켜야 할 품위와 신중함을 잊은 제 모습을 뼈아프게 반성한다"면서 "공직자로서 자신을 돌아보고 성찰하는 시간을 갖겠다"고 밝혔다.

