李대통령, 3일 저녁 시민단체 주최 ‘내란청산 시민대행진’ 행사 참석

이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 비상계엄 선포 1년을 맞는 3일 시민단체가 주최하는 장외 행사에 참석한다.

현직 대통령이 시민단체가 주최하는 장외 행사에 참석하는 것은 극히 이례적이다.

이재명 대통령. 연합뉴스

대통령실은 2일 “이 대통령은 3일 오후 7시에 개최되는 ‘12·3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'에 참여할 예정”이라고 밝혔다.

행사는 시민단체 ‘내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회’가 주관하고 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당 등이 참여한다.

대통령실은 앞서 3일 오전 이 대통령이 ‘빛의 혁명 1주년, 대통령 대국민 특별성명’을 발표하고, 외신 기자회견을 통해 비상계엄 극복 및 한국 민주주의의 회복과 관련한 메시지를 낼 계획이라고 예고했다. 이 대통령은 같은 날 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인을 초청해 오찬을 함께 할 예정이다.

