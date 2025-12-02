무신사, 용산에 1000평 규모 ‘무신사 메가스토어·무신사스탠다드’ 오픈

무신사가 초대형 패션 편집숍 ‘무신사 메가스토어’를 새롭게 오픈한다.

무신사는 오는 11일 서울 용산 아이파크몰에 ‘무신사 메가스토어 용산’과 ‘무신사 스탠다드 아이파크몰 용산점’을 동시에 오픈한다고 2일 밝혔다.

무신사 스토어와 무신사 스탠다드가 한 공간에 구성된 무신사 최초의 복합몰 형태이자, 현재까지 무신사가 선보인 매장 중 국내 최대 규모다. 총 1000여 평 규모로 조성된 매장은 아이파크몰 용산점에서 단일 브랜드 기준으로도 가장 큰 규모를 갖췄다.

무신사가 첫 메가스토어 출점지로 용산을 선정한 배경에는 해당 상권이 보유한 광범위한 고객층에 있다. 용산은 직장인·가족 단위 방문객·2030 MZ세대·외국인 관광객이 고르게 찾는 도심형 상권이다. 수도권과 지방을 연결하는 교통 요충지이자 외국인 방문객 유입도 높은 지역으로 수도권·지방·외국인까지 포괄하는 입지적 중심지라는 강점이 있다.

무신사 메가스토어 용산은 무신사가 전개하는 큐레이션 컨셉을 모두 경험할 수 있는 공간으로 조성된다. △무신사 걸즈 △무신사 백&캡클럽 △무신사 영 △무신사 워크 & 포멀 △무신사 포 우먼 △무신사 플레이어 △스니커즈 존 등 폭넓은 카테고리를 한 공간에서 소개하며, 200여 개 브랜드를 선보인다.

매장에 마련된 팝업존에서는 매달 새로운 콘텐츠를 선보인다. 그랜드 오픈일인 12월 11일부터 1월 11일까지는 ‘헬로 용산, 헬로 플레이어’ 팝업을 열고 야구·축구·스키 등 인기 스포츠의 팀별 공식 유니폼을 선보인다. 글로벌 브랜드 아디다스의 ‘펀 비욘드 룰스(FUN BEYOND RULES)’ 팝업도 함께 진행될 예정이다.

무신사 스탠다드 아이파크몰 용산점은 △맨즈 △우먼즈 △키즈 △뷰티 △홈 △스포츠 등 전 라인업을 한자리에 구성했다. 기본에 충실한 데일리웨어부터 시즌 트렌드 아이템까지 고품질의 상품을 합리적인 가격에 선보인다.

무신사는 온라인 스토어에서 제공하는 폭넓한 브랜드 구성과 혜택을 오프라인에서도 동일하게 적용했다. 특히 온라인의 편의성과 정보를 오프라인 쇼핑 경험에 그대로 접목한 O4O(Online for Offline) 기반의 차별화된 고객 경험을 제공한다.

매장에 비치된 QR코드를 접속하면 무신사 회원 최대 혜택가, 재고 정보, 스타일 콘텐츠, 후기 등을 바로 확인할 수 있다. 또한 글로벌 방문객의 쇼핑 편의성을 강화하기 위해 외국인 고객을 위한 4개 국어 서비스도 제공한다.

