홍윤화 "올해 40㎏ 감량 목표…숨쉬기 힘들어져"

코미디언 홍윤화가 '동상이몽2'에서 인생 마지막 다이어트를 선언했다.

지난 1일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 홍윤화-김민기 부부가 새로운 운명 부부로 합류했다.

SBS '동상이몽2' 캡처

'개그계 13호 커플' 결혼 8년 차 홍윤화-김민기 부부가 운명 부부로 합류한 가운데, 홍윤화가 중대 발표를 선언했다. 홍윤화는 "번복하지 않기 위해 나왔다"라며 "제 인생의 마지막 다이어트를 결심하고 나왔다"라고 선언해 시선을 모았다.

결혼 당시, 30㎏ 이상 감량했다는 홍윤화는 "그때가 제일 리즈 시절이었던 것 같은데, 결혼하고 엄청 쪘다"라고 털어놨다. 이후 홍윤화는 자다가 깰 정도로 숨쉬기 힘들어져 정신적으로도 힘들어졌다고. 건강의 중요성을 깨닫고, 인생 마지막 다이어트를 결심한 홍윤화는 40㎏ 빼기 프로젝트를 발표했다.

홍윤화는 다이어트 결심 후 27㎏을 감량했지만, 최근 5㎏이 쪄 남아있는 20㎏를 올해가 가기 전까지 빼겠다고 포부를 밝혔다. 지금까지 해 본 다이어트만 100가지 이상인 '다이어트 전문가' 홍윤화. 홍윤화는 과한 운동과 식단은 오히려 요요를 불러, 운동 대신 음식을 바꿔 먹는 다이어트를 선택했다고 전했다.

이에 홍윤화는 "채소는 한 밭을 먹어도 된다고 생각한다"라고 유쾌한 다이어트 소신을 밝히며 많이 먹어도 살이 덜 찌는 다이어트 식단을 공개했다. 더불어 남편 김민기에게 체중 감량에 성공하면 금팔찌를 사달라고 해 눈길을 끌었다.

한편 SBS '동상이몽2'는 다양한 분야의 커플들이 알콩달콩 살아가는 모습을 '남자'와 '여자' 입장에서 바라보고, 운명의 반쪽을 만난다는 것의 의미와 두 사람이 함께 사는 것의 가치를 살펴보는 프로그램으로 매주 월요일 오후 10시 10분에 방송된다.

<뉴스1>

