내년 1월까지 빛 조형물 축제…안산시 ‘2025 겨울 빛의 나라’

경기 안산시가 이달 7일부터 내년 1월31일까지 겨울 야간축제 ‘2025 안산 겨울 빛의 나라’를 이어간다고 1일 밝혔다.

안산시청

고잔동 안산문화광장 일대에서 열리는 축제는 화려한 조명이 특징이다. 안산문화광장 내 ‘물의 광장’부터 ‘갤러리 광장’에 이르기까지 약 1㎞ 구간을 빛 조형물과 다채로운 포토존으로 채운다.

광장을 찾은 시민과 관광객은 아름다운 풍경을 즐기면서 침체한 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

행사 기간 회전목마, 체험 프로그램, 특별공연, 스노우 쇼, 소원박스·플로어컬링 등이 운영된다.

점등식은 7일 오후 4시50분 개최된다. 시립합창단과 가수 등의 공연이 진행되며 안산국제거리극축제 공식 인스타그램 팔로워 900명에 대한 호빵 증정식이 함께 열린다.

이민근 시장은 “시민에게 위로와 감사의 마음을 전하기 위해 마련된 행사”라며 “빛으로 물든 광장이 안산의 겨울밤을 특별하고 따뜻하게 만들어줄 것”이라고 기대했다.

