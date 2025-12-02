'최진실 딸' 최준희, 딸기 옷에 딸기 들고 '과즙美'

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 상큼 발랄한 매력을 뽐냈다.

최준희는 최근 자신의 소셜미디어에 여러 장의 사진을 올리며 일상을 공유했다.

사진 속 그는 커다란 딸기 프린트가 그려진 화이트 셔츠에 체크 스커트를 매치한 채 매장 한켠에 서 있다.

한 손에는 딸기를 들고 카메라를 향해 포즈를 취해 사랑스러운 분위기를 자아낸다.

또렷한 이목구비와 또랑또랑한 눈매가 돋보인다.

최준희는 과거 루푸스 투병으로 체중이 96㎏까지 늘었다고 털어놨다.

이후 지난해 여름 보디 프로필 촬영을 위해 47㎏까지 감량했고, 지난 3월에는 몸무게 44㎏이라고 밝힌 바 있다.

지난 6월에도 체중계에 찍힌 41.9㎏ 수치를 인증해 화제를 모았다. 최준희의 키는 170㎝다.

최준희는 지난해 8월 패션모델로 데뷔했다. 올해 2월 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2025 F/W 서울패션위크 '데일리 미러(DAILY MIRROR)' 컬렉션에서도 런웨이에 올라 워킹을 선보였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지