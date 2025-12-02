민경아, '민폐 하객' 논란 해명 "신부 박진주가 직접 골라준 드레스"

사진=민경아 SNS

뮤지컬 배우 민경아가 절친 박진주의 결혼식에서 '민폐하객' 논란에 대해 직접 해명했다.

민경아는 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 "사랑하는 진주 언니의 시집 가는 날"이란 글과 함께 사진과 영상을 올렸다.

사진 속 민경아는 화려한 드레스를 입고 있다. 그는 양팔을 벌리고 포즈를 취했다.

민경아는 "태어나서 처음으로 잊지 못할 결혼식이었다. 진주 언니 사랑해. 오늘의 1일 보디가드까지 모든 게 완벽했다"며 박진주에게 진심어린 축가를 보냈다.

그러나 화려한 무대의상 뺨치는 민경아의 축가 드레스를 두고 민폐하객 아니냐는 지적이 나왔다. 이에 민경아는 "진주맨이 직접 골라준 축가드레스"라며 "민폐하객 오해 금지세요!!!!"라고 해명에 나섰다. ’진주맨’은 민경아가 박진주에게 쓰는 애칭이다.

민경아는 뮤지컬 '레드북'에서 박진주와 호흡을 맞췄다.

한편, 박진주는 지난달 30일 서울 모처에서 비연예인 남성과 결혼식을 올렸다. 소속사 프레인TPC 측은 앞서 박진주의 결혼 소식을 전하며 “오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다”고 알렸다.

