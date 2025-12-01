日 간사이공항 "중국 연결 항공편 12월 둘째 주 34% 감소 예상"

일본 오사카, 고베, 교토 등 간사이 지역 국제 관문인 간사이국제공항과 중국을 오가는 항공편이 중국 정부의 일본 여행 자제령 여파에 이달 둘째 주 애초 예정보다 34% 줄었다고 공항 운영사인 간사이에어포트가 1일 밝혔다.



현지 언론에 따르면 간사이에어포트의 야마야 요시유키 사장은 이날 결산 설명회에서 "간사이공항과 중국간 연결 항공편이 12월 둘째 주는 약 34% 감편됐다"고 말했다.

오사카시의 모습. 교도연합뉴스

애초 일정은 주당 525편이었지만 348편까지 줄 것으로 보이며 내년 1분기도 평균 약 28%의 감편이 전망된다고 간사이에어포트는 설명했다.



야마야 사장은 중일 갈등이 내년 2월 중국 춘제(春節·중국의 설) 연휴에 미칠 영향에 대해서는 "아직 모른다"고만 말했다.



다카이치 사나에 총리의 지난 7일 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 중국이 일본 방문 자제령을 내리는 등 중일 갈등이 거의 한 달간 해결 조짐을 보이지 않고 있는 데 따른 것으로 보인다.



다만 일본 정부의 공식적인 갈등 완화 노력은 보이지 않는 가운데 정치권 일부나 경제계에서는 비공식 경로를 통한 의사소통도 시도하는 것으로 보인다.



교도통신은 오부치 유코 자민당 전 선대위원장 등 중국과의 우호를 목적으로 활동하는 일본의 초당파 의원 연맹인 일중우호의원연맹 간부들이 이날 우장하오 주일 중국대사와 오찬을 겸한 면담 자리를 가졌다고 전했다.



복수의 관계자에 따르면 연맹 측은 연내 방중 의사를 11월 전후부터 타진해왔으며 류하이싱 중국공산당 대외연락부장(장관급)과 면담을 모색하고 있지만 중국 측으로부터 명확한 대답은 듣지 못한 것으로 알려졌다.



쓰쓰이 요시노부 일본 경제단체연합회(게이단렌) 회장도 지난달 28일 우장하오 대사를 만나 내년 1월로 예정된 일본 경제대표단의 베이징 방문을 수용해줄 것을 요청했다고 교도통신은 전했다.

<연합>

