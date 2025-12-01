서흥원 남북9축고속도로 추진협회장, 국토교통부 장관 만나 공동건의문 전달

남북9축고속도로 추진협의회는 1일 서울 국토발전전시관에서 국토교통부 장관을 직접 만나 양구~영천을 잇는 남북9축고속도로의 제3차 고속도로 건설계획 반영을 촉구하는 공동건의문을 전달했다고 밝혔다.

이날 면담에는 강원도 양구·인제·홍천·평창·정선·영월과 경상북도 봉화·영양·청송·영천 등 10개 시·군 단체장 및 부단체장이 참석해 내륙과 접경지역의 교통 인프라 확충이 국가균형발전과 남북교류·협력, 국가안보 강화를 위한 필수 과제임을 강조했다.

남북9축고속도로 추진협의회가 1일 국토교통부 장관을 만나 남북9축고속도로의 제3차 고속도로 건설계획 반영을 촉구하는 공동건의문을 전달했다. 양구군 제공

공동 건의문은 백두대간으로 단절된 내륙 산간 지역의 교통 여건 개선과 물류비 절감, 산업·관광 기반 확충 효과를 설명하고 2029년 완공 예정인 동서고속화철도와의 연계를 통해 남북을 잇는 평화의 축이자 국토종단 간선축을 완성하는 노선이라는 점을 부각했다.

또 남북9축 고속도로는 단순한 경제성 지표를 넘어 접경지역 안보, 균형발전, 남북 교류·협력의 파급효과를 종합적으로 고려해 판단해야 한다고 건의했다.

이번 건의문 전달은 지난달 10일 양구군 평생학습관에서 개최된 ‘남북9축 고속도로 조기 건설 촉구 정기총회 및 결의대회’에서 10개 시·군이 공동 결의문을 채택한 데 따른 후속 조치다.

그간 협의회가 중앙부처·국회 건의, 국정과제 반영 노력, 대국민 청원·서명운동, 언론 홍보와 캠페인, 마스코트 릴레이 퍼포먼스 등으로 축적해온 여론을 정부 정책에 본격적으로 연결하는 단계라는 점에서 의미가 크다.

협의회 회장인 서흥원 양구군수는 “10개 시·군 주민의 오랜 염원을 모은 오늘의 건의가 평화와 번영을 잇는 국토의 새로운 대동맥을 여는 출발점이 되길 기대한다”며 "제3차 고속도로 건설계획 반영과 이후 사업의 신속한 추진을 위해 중앙정부와 지속적으로 협의해 나갈 계획"이라고 말했다.

