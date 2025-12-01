김민석 “계엄 1년, 최악의 고비 넘어가고 있는 것 같아”

김민석 국무총리는 1일 “계엄으로 온 국민이 깜짝 놀란 지도 어느새 한 해가 됐는데 최악의 고비를 넘어가고 있는 것 같다”고 말했다.

김 총리는 이날 서울 중소기업중앙회에서 열린 ‘중소기업 규제합리화 현장대화’에서 성장률과 소비심리, 주가 등 상황을 긍정 평가하며 이같이 짚었다.

김민석 국무총리가 1일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중소기업 규제합리화 현장대화에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

그러면서도 “여전히 경제가 쉽지 않아서 긴장을 놓지 않고 열심히 해야 할 때”라며 “숫자에 있어서나 고용에 있어서나 중소기업이 (중요하기) 때문에 앞으로 중기와 함께 현장에서 많은 대화를 해나가겠다”고 했다. 이어 김 총리는 “한국 경제를 바로 뛰게 하기 위해서는 중소기업·중견기업의 생태계를 어떻게 잘 움직이게 할 것인가가 중요하고 그것의 핵심이 규제 문제”라며 “책임감을 갖고 저도 소통을 열심히 하겠다”고 언급했다.

그는 “특히 규제 개혁, 혁신, 합리화라는 표현을 쓰는 데 (이는) 굉장히 중요한 문제”라며 “끝까지 집중력을 놓지 말고 계속하라는 말씀을 아주 중하게 듣겠다”고 말했다.

앞서 김 총리는 이날 서울의 한 호텔에서 열린 제11회 중견기업인의 날 기념식 축사에서도 “1년 전 다들 상상하지 못했던 그런 일들이 있지 않았나”라며 “지금 국민이 생각하실 때나 해외에서 세계인이 볼 때도 대한민국이 비교적 안정적으로 고비를 넘어갔다고 평가하는 것 같다”고 언급했다. 김 총리는 “외교관계에 있어 정상회담도 정리가 됐고, 한미협상의 틀도 정리됐고, 국민 여러분이 도와주셔서 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의도 잘 마쳤다”며 “일단 저희가 숨 쉬고 뛸 수 있는 환경은 조성된 것 같다”고 평가했다.

김 총리는 “국가적으로 굉장히 큰 고비인 한미 관세협상의 파고를 넘기는 과정에서 기업인들과 대화·협력이 결정적이었다고 대통령께서 생각하시고 우리도 그리 생각하고 있다”고 말하기도 했다. 그러면서 그는 “이제 우리나라는 모든 부분에서 대기업 몇군데가 끌고 가는 단계가 아닌 생태계가 중요한 단계가 됐다”며 “결국 중견기업의 역할을 어떻게 늘릴 것인가의 문제로 정책의 영점 이동이 돼야 한다고 생각한다”고 했다.

한편 국무총리실은 이날 차기 서울시장 선거 여론조사에서 김 총리를 제외해달라고 요청했다. 총리실은 이날 수신인을 언론사 및 여론조사기관으로 한 업무협조 요청을 통해 “김 총리는 민생, 경제, 국민안전 등 주요 국정 현안 대응에 전념하고 있다. 현 시점에 국무총리가 서울시장 선거 여론조사에 포함되는 것은 적절치 않다고 판단된다”며 이같이 밝혔다.

