與 최고위 3명만 지방선거 ‘출사표’… 한숨 돌린 정청래號

내년 6·3 지방선거에 출마 예정인 더불어민주당 최고위원들이 사퇴 시한을 하루 앞두고 1일 공식 사퇴했다. 최고위원 과반 사퇴 시 비상대책위원회로의 전환 가능성이 거론됐으나, 세 명만 사퇴하면서 ‘정청래 체제’가 내년 당대표 선거까지 이어지게 됐다. ‘1당원1투표제’를 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 최고위원 공석을 채우는 보궐선거 과정에서 정청래 대표의 리더십이 또다시 시험대에 오를 전망이다.



김병주·전현희·한준호 최고위원은 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 공식적으로 지도부직을 내려놨다. 이들은 각각 내년 6월 서울시장(전현희) 및 경기도지사(김병주·한준호) 선거에 출마할 예정이다. 각각 경기·충남도지사 출마에 거론됐던 이언주·황명선 최고위원은 지방선거 불출마 의사를 밝혔다. 당헌·당규상 당 대표와 원내대표 및 최고위원 선출직 5인·지명직 1인·평당원 선출 1인 등 총 9인 중 과반 사퇴 시 비대위로 전환될 수 있지만, 이날 공식 사퇴한 최고위원은 세 명에 그쳤다. 정 대표로서는 한시름 덜게 된 셈이다.

더불어민주당 정청래 대표가 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 이날 민주당 전현희·한준호·김병주 최고위원 3인은 지방선거 출마를 위해 최고위원직을 사퇴했다. 왼쪽부터 전 최고위원, 정 대표, 김병기 원내대표, 한 최고위원.

내년 1월로 시행이 예상되는 최고위원 보궐선거가 정 대표의 리더십 향배를 가를 분수령이 될 수 있다는 관측이 나온다. 정 대표와 각을 세우는 인사들이 지도부에 대거 합류하면, 정 대표가 당을 안정적으로 이끌어가는 데 어려움을 겪을 수 있어서다.



당내에선 정 대표 측과 견제 세력이 물밑에서 최고위원 물색전에 나섰다는 분석도 나온다. 앞서 문정복 조직사무부총장은 지난달 17일 민주당 의원 단체 대화방에 ‘A 원외위원장과 통화했고, 최고위원으로 추천하면 하겠다고 한다’는 메시지를 올렸다가 삭제한 바 있다. 당 지도부는 “덕담 차원으로 말한 것”이라고 해명했지만, 당내에선 이를 두고 친정청래 체제를 강화하려는 시도라는 해석도 나왔다. 한 민주당 관계자는 “정 대표로서는 지도부가 자신에게 우호적인 사람들로 구성되면 좋겠지만, 친명(친이재명)계에서도 후보를 내지 않겠냐”고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표와 전현희 최고위원이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다. 연합뉴스

대의원과 권리당원의 표 가치를 1대 1로 맞추는 1당원1투표제 개정안을 두고 논란이 이어지고 있다는 점도 정 대표에겐 부담이다. 초선 의원들 중심으로 1당원1투표제 보완책이 마련되지 않을 경우, 5일로 예정된 당헌·당규 개정안 중앙위원회 의결을 내년 초로 미뤄야 한다는 주장까지 제기됐다.



이날 서울 여의도 민주당 당사에서는 대의원·당원 1인1투표에 대한 의견 수렴을 위한 ‘당원 주권 정당 실현을 위한 제도 개선 토론회’가 열렸다. 사실상 대의원제를 폐지하는 사안인 만큼 시작부터 이에 반대하는 일부 당원들의 거센 항의로 소란이 일기도 했다.

토론회에 참석한 윤종군 의원은 정 대표가 추진하는 개정안을 언급하며 “현재 안대로 처리하는 것은 좀 무리가 있다고 본다”고 말했다. 윤 의원은 이어 “영남 등 전략 지역 가중치를 포함한 추가 보완책이 반드시 포함돼야 한다고 생각한다”며 “만약에 5일까지 합의된 수정안이 나오지 않는다면, 5일은 지방선거 공천과 관련된 룰만 처리하고, 이런 일(1당원1투표)들을 포함한 당헌·당규 관련된 논의는 추후에 충분히 논의를 거쳐서 해야 한다”고 발언했다.



민주당 초선 모임인 ‘더민초’ 소속 의원들 19명도 전날 1당원1투표제 관련 긴급회동을 했다. 이들은 대의원제가 보완된 수정안이 5일까지 마련되지 않을 경우, 내년 1∼2월로 중앙위 개최를 연기하고 당헌·당규 전반적 개정에 나서자는 의견서를 이날 지도부에 전달했다고 한다. 조승래 사무총장은 이날 토론회에서 “여러모로 걱정이 있을 수 있다”며 “큰 방향 전환이 필요하다는 것이 정 대표와 지도부의 판단이었다”고 말했다. 조 사무총장은 이어 1인1표제 개혁을 우선 마무리한 뒤, 순차적으로 전국 정당화 보완 및 대의원·상무위원 등 핵심당원 역할 강화를 추진하자고 제안했다.

