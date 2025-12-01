중도층이 갈랐다… 60:40:20 지지율 고착화

이재명 대통령의 국정운영 수행 지지도가 지난 1개월간 60%대를 기록하며 안정적 횡보를 보였다. 더불어민주당은 국민의힘을 한 달 내내 20%포인트 차 가까이 따돌리며 지지율 우위를 점했다. 새 정부 출범 초반에 여당과 정부에 힘이 실리는 ‘집권 초 프리미엄’과, 12·3 비상계엄 사과를 두고 내분 중인 국민의힘에 대한 중도층 이탈이 결합된 현상으로 분석됐다.

사진=연합뉴스

1일 한국갤럽에 따르면 이 대통령 지지도는 11월 첫 주 63%에서 2주차 들어 59%를 기록하며 잠시 주춤했다. 3·4주차에 다시 60%를 회복했다. 이 시기 한·미 관세협상 타결 및 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의, 주요 20개국(G20) 정상회의 등 굵직한 외교 현안들이 이어졌다.



민주당은 이 대통령의 외교 성과를 띄우는 동시에 ‘경제도 민주당, 안보도 민주당’을 당 슬로건으로 삼아 당정 시너지 효과를 내고자 했다. 그 결과 민주당 지지율은 지난달 40∼43%를 오갔다. 같은 기간 국민의힘 지지율은 26%로 출발했지만 2주차로 접어들면서 24%로 소폭 하락한 뒤 상승 기미를 보이지 않고 있다.

전문가들은 이처럼 대통령과 여야 지지율이 각각 ‘60 대 40 대 20’ 구도로 굳어지는 핵심 원인을 국민의힘에서 찾았다. 윤수찬 국민대 정치대학원 교수는 “국민의힘이 야당으로서 정책적 대안을 제시하지도, 민생을 챙기지도, 계엄을 사과하지도 않는 모습으로 굳어지고 있다”며 “이도 저도 못하니 지지층 결집도 안 되고 중도층은 국민의힘을 지지할 이유를 찾지 못하고 있다”고 진단했다.



이준한 인천대 교수(정치외교학)는 “이 대통령은 관세협상을 잘 풀어내 민심으로부터 점수를 많이 딴 반면, 민주당은 강한 입법 공세로 지지율 답보 상태인 것으로 보인다”고 말했다.



이 교수는 국민의힘에 대해선 “지난 1년 동안 변화가 없는 점이 중도층을 멀어지게 했다”며 “계엄을 사과할 것은 하고, 정국의 구심점이 될 수 있는 정당의 리더십을 구축해야 한다”고 지적했다. 아울러 “차별화한 정책을 제시하고 민생을 살펴야 한다”고 했다.

