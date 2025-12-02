삼성, 27년째 온정… 이웃사랑 성금 전달

삼성이 연말 이웃사랑성금으로 500억원의 성금을 사회복지공동모금회에 전달했다고 1일 밝혔다.

장석훈 삼성사회공헌업무총괄 사장(왼쪽 세 번째), 김병준 사회복지공동모금회 회장( 〃 네 번째) 등 관계자들이 1일 서울 중구 사회복지공동모금회에서 열린 연말 이웃사랑성금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. 삼성전자 제공

삼성은 1999년 처음 연말 성금을 기탁한 이후 올해까지 27년 동안 연말 이웃돕기 나눔을 지속해 왔다. 1999년부터 2003년까지 매년 100억원씩, 2004년부터 2010년까지 200억원씩, 2011년 300억원에 이어 2012년부터는 500억원씩 성금을 전달하고 있다. 성금은 청소년 교육 지원과 사회적 약자 지원 등에 사용된다.



올해는 △삼성전자 △삼성디스플레이 △삼성SDI △삼성전기 △삼성SDS △삼성생명 △삼성화재 △삼성카드 △삼성증권 △삼성물산 △삼성E&A △제일기획 △에스원 등 총 23개 관계사가 참여해 총 500억원의 성금을 모았다.



앞서 삼성 임직원들은 지난달 ‘기부약정 캠페인’을 통해 각자 2026년에 참여할 사회공헌(CSR) 프로그램과 기부액을 선택했다. 기부 약정액은 내년부터 매월 급여에서 자동 기부되고, 회사도 임직원이 기부한 금액과 동일한 금액을 매칭해 기부한다. 삼성은 유니세프, 푸른나무재단, 굿네이버스, 세이브더칠드런 등 7개 비정부기구(NGO)와 협력해 제작한 CSR 달력 33만부를 임직원에게 지급한다. 달력에는 취약계층 어린이 지원, 청소년 학습지원, 학교폭력 예방·치료, 장애인 사회참여 지원 등 주요 CSR 활동들의 사진이 담겼다.

