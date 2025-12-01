[단독] 통합돌봄 중심 ‘재택의료센터’ 28%가 한의원

거동이 불편한 노인이나 장애인이 집에서 의료∙돌봄서비스를 받도록 하는 통합돌봄이 내년 3월 전국 시행을 앞둔 가운데, 핵심 기능으로 꼽히는 ‘재택의료센터’의 약 28%가 한의원인 것으로 확인됐다. 지역 의료 공백 속에 한의사의 역할이 점차 확대되는 모습이다. 의료계에서는 “의학적 한계가 뚜렷하다”며 우려 섞인 시선을 제기하고, 한의계에서는 “만성질환 관리에 적합하다”며 통합돌봄에서도 중심축 역할을 수행할 것이라 기대한다.

1일 보건복지부 ‘장기요양 재택의료센터 시범사업 참여기관’ 자료에 따르면 올해 11월 기준 전국에 지정된 재택의료센터 192개소 중 한의원이 55개소로 28.6%에 달하는 것으로 나타났다.

재택의료센터는 노인 등이 요양원∙요양병원 등에 가지 않고 지역에서 필요한 의료와 돌봄을 받을 수 있도록 하자는 취지의 통합돌봄 사업의 중요한 축이다.

그러나 전국 229개 시군구 중 절반에 못 미치는 113곳(49%)에서만 재택의료센터가 운영 중이다. 울산은 아예 재택의료센터가 없으며, 경북은 22개 시∙군 중 4곳만 참여했다.

재택의료센터로 한의원만 있는 지자체도 18곳에 달했다. 광주 남구, 대전 동구, 부산 수영구, 전남 여수, 충북 제천, 경남 진주∙김해, 강원 횡성 등 지역이 대부분이었다. 지역의 경우 재택의료 센터 수 자체도 절대적으로 적은데, 이마저도 한의원인 것이다.

이를 두고 의료계에서는 우려를 나타내고 있다. 한의 진료와 의과 진료는 영역이 다르며, 응급 상황이 생겼을 때 대처가 어려워 ‘재택의료센터가 제 역할을 할 수 있느냐’는 지적이다.

김성근 대한의사협회 대변인은 “한의학은 명확한 한계가 있는 의료로, 다른 나라도 대체 의학으로 분류된다. 현재 근골격계 질환 등 일부에서만 역할을 하는 현실이다”며 “응급상황에 대해 대처할 수 없는데, 1차 의료 역할을 제대로 수행할지 의문이다”고 지적했다. 그는 “병원에 전원 조치가 필요할 때도 환자에 관해 제대로 설명할 수 없다. 소통 문제가 생길 것”이라면서 “노인들은 뇌혈관 질환이 흔하다. 의사들처럼 임상 경험이 있어야 적절한 조치와 함께 어느 병원에 보낼지 판단할 수 있다”고 덧붙였다.

의원급 의사들이 참여하지 않는 이유에 대해 김 대변인은 “방문 진료를 위해 돌아다니는 시간에 의사들은 병원에서 진료하는 게 더 수익이 나는 구조”라며 “인력 기준에서도 동행 인력 중 간호조무사에 대한 수가가 책정되지 않았는데, 포함할 필요가 있다. 간호사의 경우 대부분 의원급이 아닌 병원급에 가려 한다”고 말했다.

경남 지역의 한 종합병원 교수도 “현재 ’의료인’에 한의사가 포함되니 재택의료센터 역할에 포함될 수밖에 없었겠지만, 도움이 될 지는 의심스럽다. 환자 상태에 정확한 진단을 할 수 있는 근거가 약하기 때문이다”며 “재택의료 대상 대부분이 고령자면서 고위험군이다. 위험한 상황이 발생할 가능성이 크다”고 전했다.

반면 한의계에서는 재택의료센터 역할을 충분히 수행할 수 있다는 입장이다. 김석희 대한한의사협회 홍보이사는 “환자들의 기본적인 만성질환 관리는 이미 충분히 역할을 해내고 있다. 일차 의료가 붕괴된 지역의 경우 한의원에서 이를 감당하고 있다”고 말했다. 이어 김 이사는 “현재 보건진료 전담 공무원도 의약품 처방 권한이 있듯 한의사에게도 허용 범위를 넓힌다면 공백 문제를 해소하면서 역할 수행을 더 잘 할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

