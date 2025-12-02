LG전자 프리미엄 TV, 유럽 최고 입증

LG전자가 유럽 소비자들이 뽑은 최고의 TV 브랜드로 선정됐다고 1일 밝혔다. 업계에선 LG전자가 대표적인 프리미엄 TV 시장인 유럽에서 다시 한 번 리더십을 입증했다는 평가가 나온다.



LG전자는 최근 유럽 현지 소비자들을 대변해 최고의 가전제품 브랜드를 선정하는 ‘유로컨슈머 어워드 2025’에서 ‘최고의 TV 브랜드’에 뽑혔다. 7년째를 맞이한 유로컨슈머 어워드는 올해 처음으로 세부 카테고리별로 최고의 브랜드를 선정했는데 LG전자가 TV 부문 최초 수상기업이 된 것이다.



유로컨슈머 어워드는 미국 ‘컨슈머리포트’, 영국의 ‘위치’ 등 각국을 대표하는 소비자매체 37곳의 연합인 ICRT 소속의 벨기에, 포르투갈, 스페인, 이탈리아, 브라질 5개국 소비자매체가 공동 주최하는 시상식이다. 5개국 매체 주최지만 더 많은 소비자 목소리를 반영하기 위해 만족도·신뢰도 조사 범위를 네덜란드, 체코, 덴마크, 오스트리아, 슬로베니아, 헝가리 등 유럽 전역으로 넓혔다. LG TV가 유럽 소비자에게 최고의 제품으로 인정받는 배경엔 LG 올레드(OLED·유기발광다이오드) TV가 자리한다. LG 올레드 TV는 유럽 시장에서 올해 누적 판매 1000만대를 돌파했다.

