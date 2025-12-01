토요타·렉서스, 판매 서비스·AS 만족도 1위 기념 겨울 안전점검 서비스 진행

사진=토요타·렉서스코리아 제공

토요타, 렉서스코리아는 겨울철 고객들의 안전한 차량 운행을 지원하기 위해 12월 1일부터 31일까지 전국 토요타 공식 서비스 센터에서 ‘2025 고객 감사 윈터 서비스 캠페인’을 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 서비스 캠페인은 지난 9월 자동차 리서치 전문기관 컨슈머인사이트(ConsumerInsight)가 실시한 ‘2025 연례 자동차 기획 조사’에서 토요타 브랜드가 판매 서비스 만족도(SSI) 1위를 달성한 것을 기념해 기획됐다.

토요타는 해당 조사에서 '판매 서비스 만족도(SSI)' 부문 4년 연속 1위를 기록한 바 있다.

렉서스는 AS 만족도(CSI) 부문 1위를 달성했다. 해당 조사에서 렉서스는 ‘초기품질(TGW-i)’ 및 ‘내구품질(TGW-d)’ 부문에서 모두 1위를 차지했으며, 판매 서비스 만족도(SSI)’ 부문에서는 2위를 차지(토요타 1위)했다.

캠페인 기간 동안 토요타 공식 서비스센터에 입고하는 모든 고객에게는 ▲하이브리드 시스템 무상 점검을 비롯해, ▲하이브리드 배터리 ▲캐빈 에어 필터 ▲12V 배터리 ▲브레이크 패드 및 디스크 ▲와이퍼 러버 및 블레이드 등 겨울철 보다 세심한 관리가 필요한 부품 및 공임에 대해 10% 할인 혜택을 제공한다.

또 캠페인 기간 동안 유상 수리를 진행하는 고객에게는 ▲토요타 가주 레이싱(TOYOTA GAZOO Racing) 리유저블 백(30만원 이상 수리), ▲토요타 가주 레이싱(TOYOTA GAZOO Racing) 프리미엄 골프 우산(50만원 이상 수리)을 사은품으로 증정할 예정이다.

렉서스는 공식 서비스센터에 입고하는 모든 고객에게는 ▲하이브리드 시스템 무상 점검을 비롯해, ▲하이브리드 배터리 ▲캐빈 에어 필터 ▲12V 배터리 ▲브레이크 패드 및 디스크 ▲와이퍼 러버 및 블레이드 등 겨울철 보다 세심한 관리가 필요한 부품 및 공임에 대해 10% 할인 혜택을 제공한다.

아울러 캠페인 기간 동안 유상 수리를 진행하는 고객에게는 ▲렉서스 마스터즈(LEXUS MASTERS) 리유저블 백(30만원 이상 수리) ▲렉서스 마스터즈(LEXUS MASTERS) 프리미엄 골프 우산(50만원 이상 수리)을 사은품으로 증정할 예정이다.

강대환 토요타, 렉서스코리아 부사장은 “이른 추위로 차량 관리가 더욱 중요해진 시기인 만큼, 토요타 오너분들께서 최상의 차량 컨디션으로 안전하게 주행하실 수 있도록 이번 서비스 캠페인을 마련했다”며 “앞으로도 보다 세심한 서비스로 고객분들께서 보내주신 한결같은 믿음과 성원에 보답하겠다”고 말했다.

한편 이번 서비스 캠페인에 대한 보다 자세한 내용은 전국 토요타, 렉서스 공식 서비스센터 및 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

