경찰 ‘3대 특검’ 특별수사본부 발족…잔여 사건 수사 개시

경찰이 3대 특별검사(특검) 사건의 마무리를 위해 특별수사본부(특수본)를 신설했다. 수사 활동을 마무리 한 채해병 특검의 잔여 사건부터 수사를 개시했다.

경찰청 국가수사본부는 1일 수사의 독립성 및 공정성을 보장한 특수본을 꾸려 3대 특검 인계 사건에 대한 수사를 진행한다고 밝혔다.

사진=뉴시스

국수본은 지난달 28일 채해병 특검으로부터 수사를 완료하지 못한 사건들을 인계 받았다. 경북경찰청이 임성근 전 해병대 1사단장의 메시지 삭제 사실을 확인하고도 강제수사에 착수하지 않은 의혹과 관련 수사 정보가 임 전 사단장을 비롯한 해병대 관계자들에게 새나간 의혹 등이다.

특별수사본부장은 ‘경찰 수사심의위원회’ 의결을 거쳐 경찰청 안보수사심의관인 김보준 경무관이 맡기로 했다. 김 본부장은 특검 잔여 사건들을 독립적으로 수사하고 수사결과만 박성주 국가수사본부장에게 보고할 예정이다.

특수본은 먼저 수사기간이 만료된 채해병 특검 사건을 담당할 수사팀을 구성했다. 나머지 특검 수사가 만료되는 기간에 맞춰 수사팀을 추가로 구성할 계획이다. 특검의 기간 연장이나 추가 신설이 없다면 내란특검은 이달 14일, 김건희 특검은 이달 28일 각각 수사가 종료된다.

