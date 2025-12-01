최동석 인사처장 “계엄 상처 치유 위해 ‘헌법 존중 TF’ 필요… 부작용 없을 것”

최동석 인사혁신처장이 “‘12·3 비상계엄’ 사태로 인한 공직 사회의 상처를 치유하고 공직 사회에 대한 신뢰를 회복해야 한다”면서 이재명정부 ‘헌법 존중 정부 혁신 TF(태스크포스)’의 필요성을 강조했다. 최 처장은 “(공직 사회 내) 불신을 조장하는 부작용은 없을 것”이라고 단언했다.

최동석 인사혁신처장. 연합뉴스

최 처장은 1일 정부세종청사 인근에서 취임 후 기자들을 처음 만난 자리에서 “내란 사태에 동조, 부화뇌동했던 공무원들 중 수사나 처벌을 받을 필요가 없을 정도로 가벼운 경우는 징계하고 넘어가는 게 옳지 않을까 하는 것이 개인적인 생각이었다”며 “상처를 치유하지 않으면 옮는데, 마침 김민석 국무총리가 국무회의에서 TF 얘기를 해서 맞는 생각이라고 생각했다”고 말했다. 최 처장은 계엄에 동조한 공무원들에 대해 “21세기 국가 운영에 동참할 가치가 없지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.

최 처장은 공무원 복종 의무 폐지가 골자인 국가공무원법 개정 추진과 관련해선 “반드시 해야 된다”는 입장을 밝혔다. 최 처장은 “향후 법 개정안이 국회를 통과하면 이를 기반으로 의사 결정하는 방식을 근본적으로 바꿔 나갈 것”이라면서 “직무의 무게는 다를 수 있지만 모든 인간은 평등하다”, “대화와 토론, 집단 지성을 통해 더 나은 대안을 찾고 더 나은 의사 결정을 할 수 있게 시스템을 만들어 가는 준비를 하고 있다”고 설명했다.

최 처장은 올해 7월21일 취임했다. 국회 인사 청문회 당시엔 과거 발언으로 논란에 휩싸이기도 했다. 이와 관련해 최 처장은 이날 “(과거에) 사회적 비난을 받지 않을 만큼 얘기했던 사람”이라며 “인사처장으로서 우리 국가공무원 사회를 융합시키는 데 조금이라도 도움이 되려 한다”고 말했다.

