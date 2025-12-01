李대통령, 계엄 1년 메시지 고심…'극복·청산·통합' 담길 듯

이재명 대통령이 12·3 비상계엄 사태 1년을 맞는 오는 3일 국내외에 발신할 메시지를 고심하고 있다.



1일 대통령실에 따르면 이 대통령은 이날 국무총리 주례보고 등 일부 정례적인 업무 외에는 외부 공개 일정을 잡지 않은 채 3일 발표할 특별 성명과 기자회견 답변 내용 등을 다듬고 있다.

이 대통령은 3일 '빛의 혁명' 1주년을 기념하는 특별 성명을 발표하고, 이어 외신을 상대로 기자회견을 가질 예정이다.



비상계엄 사태 극복의 주인공은 시민이었던 만큼 대통령실 차원에서 거창한 별도 행사를 치르지는 않되, 대통령으로서 그 기억을 함께 나누고 국제사회에 의의를 설명하는 역할을 하는 데 집중하려는 것으로 풀이된다.



애초 대통령실은 이 대통령이 '특별 담화'를 할 예정이라고 공지했으나 이날 공식 용어를 '특별 성명'으로 정정했다.



이와 관련해 강유정 대통령실 대변인은 이날 유튜브 방송 '매불쇼'에 출연해 "윤석열이 그날 밤 특별 담화를 하면서 계엄을 선포했다"며 "차별화하려는 의도가 있다"고 설명했다.



윤 전 대통령이 한밤의 '담화'로 열어젖힌 국가적 혼란을 1년 만에 이 대통령의 '성명'을 통해 완전히 매조지겠다는 의미로도 해석되는 대목이다.



아직 내용을 검토하고 있는 만큼 이 대통령이 내놓을 구체적 메시지에 대해 대통령실은 함구하고 있다.



다만 이규연 대통령실 홍보소통수석은 전날 브리핑에서 "총부리에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 대한민국 국민의 노고를 기억하는 내용이 될 것"이라고 귀띔한 바 있다.

이처럼 민주주의의 위기 상황에서 보여준 국민의 저력을 기념하는 내용을 중심에 두되, 국민 통합을 통한 발전의 길로 나아가야 한다고 역설하는 내용도 비중 있게 담길 수 있다는 예측이 대통령실 안팎에서는 나온다.



'3대 특검'의 수사가 마무리 단계에 접어들고 있는 만큼 대통령으로서 계엄 잔재 청산 이후에 만들어야 할 대한민국에 대해 언급할 수 있지 않겠느냐는 전망이다.



여러 외신이 한국의 평화적인 계엄사태 극복을 놀라움 속에 보도하면서도 이면에서 심화하는 사회 갈등 양상 역시 동시에 조명했던 만큼 회견에서 관련 내용이 다뤄질 가능성도 있다.



이 밖에도 외신 기자회견이 국제사회를 향한 메시지를 내놓는다는 의미가 있기에 이 대통령은 한국 사회의 회복력을 다시금 강조하며 혹시나 남아 있을지 모르는 우려의 시선을 씻어내는 데에도 주력할 것으로 관측된다.



아울러 '인공지능(AI) 대전환' 등 취임 이후 주력하고 있는 경제 성장을 위한 비전도 부각할 것으로 보인다.

강 대변인은 "(이 대통령이) 외국 정상을 만나보면 한국과 'K 민주주의'에 대해 우리가 생각하는 것 이상의 평가를 한다"며 "그래서 외신을 통해 감사의 마음을 전달하고, '빛의 혁명'이 보여준 회복 탄력성과 한국의 저력을 보여주려 한다"고 설명했다.



이 대통령은 성명 발표와 회견 외에도 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인을 초청해 오찬을 갖고 지난 1년의 의미와 과제를 돌아볼 방침이다.



이 밖에 '깜짝 이벤트'도 계획하고 있다고 강 대변인은 예고했다.

