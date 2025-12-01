선택받은 1만4000명…‘이 게임’ 4주년에 동난 기념행사 입장권

넥슨은 서브컬처(애니메이션풍) 게임 대표작 ‘블루 아카이브’의 4주년 기념 대규모 오프라인 행사를 1만4000명의 방문객과 함께 성황리에 마쳤다고 1일 밝혔다. 넥슨 제공

넥슨은 서브컬처(애니메이션풍) 게임 대표작 ‘블루 아카이브’의 4주년 기념 대규모 오프라인 행사를 1만4000명의 방문객과 함께 성황리에 마쳤다고 1일 밝혔다.

지난달 29~30일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 국내 단일 서브컬처 게임 기준 역대 최대 규모의 단독 오프라인 행사로 폭발적인 관심을 증명하듯 입장권 1만4000장이 예매 시작 10분 만에 모두 팔렸다.

행사 현장은 ‘블루 아카이브’ 세계관을 오프라인으로 확장한 다채로운 전시와 체험형 콘텐츠로 구성됐다.

게임 메인 스토리를 상징적인 조형물과 함께 감상할 수 있는 ‘4주년 메모리얼 존’을 비롯해 인기 캐릭터를 콘셉트로 한 대형 조형물, 직접 축하 메시지를 남길 수 있는 ‘4주년 축하 방명록’ 등이 마련돼 방문객들에게 몰입감 넘치는 경험을 제공했다.

공식 굿즈 판매 공간 ‘샬레 스토어’와 팬 아티스트 98팀이 참여한 2차 창작존 ‘키보토스 마켓’도 관람객의 시선을 사로잡았다.

행사장 주 무대에서는 ‘블루 아카이브’ 캐릭터를 활용한 공식 코스프레 퍼포먼스와 ‘사운드 아카이브’ 밴드의 게임 OST 공연, 개발진이 직접 등장하는 ‘개발자 코멘터리’가 진행돼 현장의 열기를 더했다.

4주년 기념 생방송 무대 ‘키보토스 라이브’에서 김용하 총괄 PD와 안경섭 PD가 신규 이벤트 스토리와 한국어 더빙 등 주요 업데이트와 오프라인 연계 소식도 공개해 뜨거운 호응을 얻었다.

김용하 넥슨게임즈 ‘블루 아카이브’ 총괄 PD는 “앞으로도 ‘블루 아카이브’만의 IP를 다양한 방식으로 확장해 나가며, 특별한 추억을 만들어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

