金총리 "비상계엄 1년, 최악고비 넘어…긴장 놓지 않아야 할 때"

김민석 국무총리는 1일 "계엄으로 온 국민이 깜짝 놀란 지도 어느새 한 해가 됐는데 최악의 고비를 넘어가고 있는 것 같다"고 말했다.



김 총리는 이날 서울 중소기업중앙회에서 열린 '중소기업 규제합리화 현장대화'에서 성장률과 소비심리, 주가 등 상황을 긍정 평가하며 이같이 짚었다.

김민석 국무총리가 1일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 제11회 중견기업인의 날 기념식에 참석해 축사를 하고 있다.

그러면서도 "여전히 경제가 쉽지 않아서 긴장을 놓지 않고 열심히 해야 할 때"라며 "숫자에 있어서나 고용에 있어서나 중소기업이 (중요하기) 때문에 앞으로 중기와 함께 현장에서 많은 대화를 해나가겠다"고 약속했다.



이어 "한국 경제를 바로 뛰게 하기 위해서는 중소기업·중견기업의 생태계를 어떻게 잘 움직이게 할 것인가가 중요하고 그것의 핵심이 규제 문제"라며 "책임감을 갖고 저도 소통을 열심히 하겠다"고 언급했다.



그러면서 "특히 규제 개혁, 혁신, 합리화라는 표현을 쓰는 데 (이는) 굉장히 중요한 문제"라며 "끝까지 집중력을 놓지 말고 계속하라는 말씀을 아주 중하게 듣겠다"고 덧붙였다.



앞서 김 총리는 이날 서울의 한 호텔에서 열린 제11회 중견기업인의 날 기념식 축사에서도 "1년 전 다들 상상하지 못했던 그런 일들이 있지 않았나"라며 "지금 국민이 생각하실 때나 해외에서 세계인이 볼 때도 대한민국이 비교적 안정적으로 고비를 넘어갔다고 평가하는 것 같다"고 언급했다.



이어 "외교관계에 있어 정상회담도 정리가 됐고, 한미협상의 틀도 정리됐고, 국민 여러분이 도와주셔서 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의도 잘 마쳤다"며 "일단 저희가 숨 쉬고 뛸 수 있는 환경은 조성된 것 같다"고 평가했다.



그는 아울러 "국가적으로 굉장히 큰 고비인 한미 관세협상의 파고를 넘기는 과정에서 기업인들과 대화·협력이 결정적이었다고 대통령께서 생각하시고 우리도 그리 생각하고 있다"고 기업의 역할을 강조했다.



그는 이 자리에서도 "이제 우리나라는 모든 부분에서 대기업 몇군데가 끌고 가는 단계가 아닌 생태계가 중요한 단계가 됐다"며 "결국 중견기업의 역할을 어떻게 늘릴 것인가의 문제로 정책의 영점 이동이 돼야 한다고 생각한다"고 언급했다.

<연합>

