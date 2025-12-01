혼다, 개소세 인하 마지막 프로모션 진행…자동차·오토바이 등

사진=혼다코리아 제공

혼다코리아(대표이사 이지홍)가 연말을 맞이해 혜택을 강화한 프로모션을 12월 한 달간 실시한다고 1일 밝혔다.

먼저 오토바이이의 경우 125cc 이하 혼다의 스몰 펀 모델을 대상으로 하는 스마트 커뮤터 프로모션은 MSX그롬, CT125, 몽키125, C125, ST125(닥스) 구매 혜택이 특히 강화되어 2025년식 모델 구입 시 서비스 보증 연장 혜택인 ‘워런티 플러스’와 의류 및 용품 지원 20만 원을 신규 지원한다.

MSX 그롬, CT125, 몽키125의 2023-2024년식을 구매할 경우 ‘워런티 플러스’와 함께 의류 및 용품 지원금 50만 원을 제공하는 프로모션도 기간을 연장하여 운영한다. 2025년식 슈퍼커브 구매 고객의 경우 10개월 제휴금융 무이자 할부 또는 10만 원 할인 혜택 중 선택 가능하다.

12월 펀(Fun) 모델 프로모션은 총 18개 모델로 혜택 대상을 확대했다. 로드스포츠 모터사이클 CBR650R, CB650R E-클러치 구매 고객에게는 취등록세를 지원한다. 2025년식 CB750 호넷의 경우 24개월 제휴금융 무이자 할부 또는 70만 원 할인 혜택을 제공한다.

이외에도 아프리카 트윈(DCT 및 Travel Package 트림), NT1100, 레블1100 MT, 레블1100 DCT는 구매 시 24개월 제휴금융 무이자 할부(또는 최대 175만 원 할인) 혜택이나 투어 지원금 최대 100만 원을 지원한다.

엔트리 지원 프로모션도 계속 진행된다. 매매계약일 기준 1년 이내 2종 소형 면허를 취득한 고객이 300~650cc 모델(일부 모델 제외)을 구매할 경우 50만 원 상당의 구매 혜택을 제공하며, 일부 대형 모델은 펀 모델 프로모션과 중복 적용 가능하다.

혼다자동차 어코드 하이브리드 및 뉴 CR-V 하이브리드 구매 고객 대상 혜택을 제공하는 프로모션도 12월 한달 간 진행된다.

이번 프로모션에서는 어코드 하이브리드 구매 시 유류비 200만 원 지원 또는 최대 60개월 제휴금융 저금리 할부 중 선택 가능하다. 또한 지난 11월 13일 출시된 뉴 CR-V 하이브리드를 구매할 경우 순정 액세서리인 스텝 가니쉬를 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

혼다 자동차 재구매 프로모션도 신차 및 중고차 고객을 대상으로 계속 진행된다. CR-V 출시 30주년을 기념하여 혼다 차량을 보유한 이력이 있는 고객이 CR-V 하이브리드를 재구매하는 경우 130만 원 할인을 제공하며, 기존 CR-V 보유 고객이 CR-V 하이브리드를 재구매하는 경우 130만 원 할인과 함께 백화점 상품권 30만 원의 추가 혜택이 더해진다.

CR-V 하이브리드를 제외한 전 차종 재구매를 하는 경우에도, 신차 및 중고차 고객 모두 100만 원 할인 혜택을 받을 수 있다.

이밖에 시승 이벤트도 이어진다. 전국 혼다 자동차 전시장 및 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고(the go)’에서 시승이 가능하며, 양한 경품도 제공한다.

혼다 자동차 12월 구매 프로모션 포스터. 사진=혼다코리아 제공

