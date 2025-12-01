[속보] 아파트 계단서 쪼그리고 있던 30대男…춥다고 불질렀다 입건

술에 취해 아파트 지하에서 자다가 춥다며 불을 지른 혐의로 30대 남성이 불구속 입건됐다.

1일 경남 창원중부경찰서에 따르면 A씨는 지난달 29일 오전 7시20분쯤 창원시 성산구 한 아파트 지하 1층 계단 복도에서 술에 취해 자다가 깬 상태에서 라이터로 소화기 받침대에 불을 지른 혐의(일반물건방화)를 받는다.

당시 인근에서 타는 냄새를 맡은 아파트 주민이 지하 1층 계단 복도에서 쪼그려 앉아 불을 쬐던 A씨를 발견해 경찰에 신고한 것으로 파악됐다. 사건 발생 전날 저녁부터 술을 마시고, 인사불성이 된 A씨는 자기 집을 찾지 못해 주변 아파트 동 지하 계단에서 잠을 청한 것으로 조사됐다.

그러다 온도가 내려가자 추위에 몸을 녹이기 위해 소화기 받침대에 불을 지른 것으로 확인됐다. 불은 소방당국이 도착하기 전에 자체적으로 꺼졌다. 인명피해나 대피 인원은 없었고, 소화기 받침대만 약간 탔다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지