딘딘, 돌잔치 축의금?…“난 아이 없는데…돈 내놓으라는 것”

유튜브 채널 '피식대학' 화면 캡처

가수 딘딘이 코미디언 황제성이 초대한 돌잔치에 참석하지 못했다며 자신만의 축의금·조의금의 기준을 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 '피식대학'에는 '딘딘에게 연예인병을 묻다'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이용주는 "축의금 기준을 만들었던데 돌잔치 다른 가이드라인 같은 걸 만들어보면 어떠냐"고 했다.

딘딘은 "조의금은 축의금이랑 비슷하게 할 것 같다"며 "일반적으로는 30만원, 친하거나 내가 좀 좋아하면 50만원을 낸다"고 말했다.

이어 "조의금은 일반적으로 50만원이고 화환까지 보낸다"고 했다.

그러면서 딘딘은 "난 아이가 없어서 돌잔치에 공감할 수 없다"며 "이미 축의금을 냈는데 돌잔치를 또 주는 건…"이라고 덧붙였다.

그는 "전에 제성이 형이 돌잔치 초대장을 보냈는데 촬영이 있어서 못 갔다"며 "형도 알고 있었는데 그 말은 그냥 돈 내놓으라는 거 아니냐"고 말했다.

딘딘은 "그래서 돌려서 말했더니 촬영 있다는 걸 들었다더라. 그래서 30만원 보냈다. 그래도 형이 나한테 선물을 많이 줬으니까 괜찮다"고 했다.

